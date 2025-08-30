Torneo Nacional

Video: Alajuelense goleó a Saprissa en la U-21 y uno de los goles que se comió el portero morado es de no creer

Alajuelense goleó a Saprissa en Alto Rendimiento, vea acá los goles

Por Sergio Alvarado
Alajuelense goleó 3-0 a Saprissa en la categoría de Alto Rendimiento o U-21
Juan David Nazarith fue la figura de Alajuelense al participar en los tres goles ante el Saprissa (Imágenes Agüero/Imágenes Agüero)

Alajuelense goleó 3-0 al Saprissa este viernes en el Centro Deportivo Beto Fernández en Curridabat por el torneo U-21 o Alto Rendimiento, pero más allá de lo pesado del marcador, el show se lo robó la tercera anotación de los erizos.

A los 35 minutos, el atacante de origen panameño Raheen Cuello, sacó un remate desde afuera del área que iba justo al cuerpo del portero Alejandro Rojas, el cual no logró detener.

La jugada raya en lo insólito, pues la pecosa llegó exactamente adonde estaba parado el meta, pero este se confió tanto y la manera en cómo atacó el tiro fue muy malo, tanto que la pecosa se le escurrió de las manos y se fue adentro de los cordeles.

Alajuelense goleó 3-0 a Saprissa en la categoría de Alto Rendimiento o U-21
Alajuelense goleó 3-0 a Saprissa en la categoría de Alto Rendimiento o U-21 (Imágenes Agüero/Imágenes Agüero)

El campo estaba muy mojado por el baldazo que caía durante el juego, pero el derechazo era totalmente atajable, desafortunada acción que además liquidó el partido muy temprano, en un choque que los visitantes dominaron.

Fueron diez minutos fatales para el Monstruo, a los 24 minutos el colombiano Juan David Nazarith puso el 1-0 en una bola que le quedó al lado derecho del área y de un bombazo le rompió el arco a Rojas. La figura del juego al participar en los tres goles.

En el 2-0 el cafetero cobró un tiro de esquina y Jorge Morejón llegó solo en el área pequeña para poner la cabeza y anotar ante la pasividad tanto de la defensa que no marcó a nadie y del arquero que se quedó clavado en su marco.

Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

