(Video) Alajuelense termina el primer tiempo con ventaja, pero con una dolorosa pérdida por lesión

Alajuelense se adelantó con gol de Santiago van der Putten (JOHN DURAN)

Alajuelense derrota 1-0 a Los Ángeles FC tras finalizar el primer tiempo, en el partido de vuelta de la Copa de Campeones de la Concacaf, resultado con el que clasificaría a los cuartos de final del torneo.

Los manudos se adelantaron con el tanto de Santiago van der Putten apenas a los cuatro minutos, un cabezazo que pescó de gran manera tras un rechazo de los angelinos.

El gol del defensor hizo estallar al Morera Soto muy rápido y puso la serie 2-1 en el marcador global, luego del 1-1 con el que terminó el juego de ida en territorio angelino.

Sin embargo, los angelinos empataron al 50′.

¡Se rompe el empate en Alajuela! 💥 pic.twitter.com/GNBnyulPfd — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 18, 2026

Alexis Gamboa salió lesionado

La parte negativa para los erizos es la lesión de Alexis Gamboa, quien a los 13 minutos salió de cambio muy adolorido según se veía en su expresión. En ESPN indicaron que el problema sería en la rodilla.

Los Ángeles ha tenido más el balón y ha estado cerca del marco de Washington Ortega, pero no ha tenido opciones muy claras que lo acerquen al gol.