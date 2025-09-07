(Video) El gol más tempranero del siglo: Liberia hace historia en el fútbol nacional

Adrián Chévez marcó el tempranero gol para Liberia (ML /ML)

Diez segundos, cinco toques de balón, un centro y al fondo... eso le tomó al Municipal Liberia abrir el marcador en el partido ante Sporting FC, en un gol con tintes históricos.

Los pamperos logran anotar en la primera jugada que hicieron la cual cerró el lateral Adrián Chéves cerca del punto de penal y de un zurdazo le dio sin pensarlo dos veces.

El estadio Edgardp Baltodano rugió con la acción no solo por adelantarse tan temprano en el marcador, sino porque según informó el club liberiano es el gol más temprano en el fútbol nacional en el siglo XXI y el cuarto más rápido en toda la historia.

Los otros tres se dieron durante los 80 y 90, dos a los 8 segundos y uno a los 9, reportaron en FUTV.

El argentino Alberto Schenfeld anotó el gol más rápido en la historia de la Primera División de Costa Rica, a los ocho segundos en 1991 jugando para el Cartaginés y en ese mismo año Denilson Costa lo hizo para Limón con el mismo tiempo.