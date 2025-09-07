Torneo Nacional

(Video) El gol más tempranero del siglo: Liberia hace historia en el fútbol nacional

En un arranque de partido fulminante, el Municipal Liberia sorprendió al Sporting FC con un gol de récord que el club califica como el más rápido del siglo XXI

Por Sergio Alvarado
Adrián Chévez, Liberia
Adrián Chévez marcó el tempranero gol para Liberia (ML /ML)

Diez segundos, cinco toques de balón, un centro y al fondo... eso le tomó al Municipal Liberia abrir el marcador en el partido ante Sporting FC, en un gol con tintes históricos.

Los pamperos logran anotar en la primera jugada que hicieron la cual cerró el lateral Adrián Chéves cerca del punto de penal y de un zurdazo le dio sin pensarlo dos veces.

El estadio Edgardp Baltodano rugió con la acción no solo por adelantarse tan temprano en el marcador, sino porque según informó el club liberiano es el gol más temprano en el fútbol nacional en el siglo XXI y el cuarto más rápido en toda la historia.

Los otros tres se dieron durante los 80 y 90, dos a los 8 segundos y uno a los 9, reportaron en FUTV.

El argentino Alberto Schenfeld anotó el gol más rápido en la historia de la Primera División de Costa Rica, a los ocho segundos en 1991 jugando para el Cartaginés y en ese mismo año Denilson Costa lo hizo para Limón con el mismo tiempo.

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

