Torneo Nacional

(Video) La cantidad de goles que lleva Orlando Sinclair contra el Herediano es realmente sorprendente

Orlando Sinclair le volvió a anotar al Herediano y agrandó su impresionante estadística ante los florenses

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Por Sergio Alvarado
Saprissa vs. Herediano
Orlando Sinclair es la pesadilla del Herediano. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

A Orlando Sinclair apenas le tomó nueve minutos vacunar al Herediano en el partido de ida de la final del Clausura 2026, la cual es de lejos la principal víctima de su carrera.

El atacante cerró al segundo palo una bola de tiro libre que Jefferson Brenes mandó al área, puso su pie izquierdo para hacer explotar a la Cueva muy pronto.

Lo que sorprende a muchos es la cantidad de goles anotados que tiene el delantero contra el Team, porque con el conseguido este miércoles ya son once anotaciones.

Según los datos de FUTV, Orlando ha marcado 49 goles en la primera división, con lo que el 22% de sus goles han sido a los florenses, una estadística que realmente impacta.

La final está realmente movida; en apenas 25 minutos los morados triunfan 2-1 pues además anotó Tomás Rodríguez a los 12 minutos y José de Jesús “Tepa” González a los 22.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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