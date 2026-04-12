(Video) Le dan un penal a Tomás Rodríguez para ver si mete un gol con Saprissa y lo que hizo no tiene nombre

Tomás Rodríguez galló un penal que dio mucho de qué hablar. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Saprissa quiso hacer una gracia con Tomás Rodríguez y le salió un sapo horrible, luego que le dio la oportunidad de tirar un penal que esté terminó mandando a las nubes.

A los 40 minutos, Keylor Herrera pitó un penal a favor del Monstruo por una falta sobre Jorkaeff Azofeifa en una esquina izquierda del área y en el equipo sorprendieron al darle el cobro al canalero, para darle el respaldo ante las críticas que ha recibido.

El pana se paró en el punto de penal y le metió un bombazo que la mandó muy lejos del arco, ni cerca, el jugador se quedó con un gesto incrédulo mientras que el aficionado en el estadio se puso a silbar.

Rodríguez ha sido señalado al ser centro delantero, le ha costado mucho el gol, por eso pese a que Mariano Torres estaba en el campo, le dieron el chance de lanzar el penal, lo que generó las dudas de muchos, que instantes después se respaldaron del porqué.

Tras la acción a Tomás le han silbado cuando toca la bola y el técnico Hernán Medford sacó a calentar a Ariel Rodríguez y Orlando Sinclair.

El panameño tiene tres goles en 14 partidos jugados, 12 de titular.