(Video) Ronald Matarrita es expulsado por brutal entrada que casi quiebra a jugador de Motagua

Ronald Matarrita se fue expulsado al inicio del partido ante Motagua

Por Sergio Alvarado
Cuartos de final de la Copa Centroamericana de Fútbol 2025, Alajuelense contra Motagua de Honduras
Ronaldo Cisneros fue el sacrificado para salir por la expulsión de Ronald Matarrita. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Alajuelense empezó el encuentro ante Motagua de Honduras con malas noticias tras la expulsión del lateral Ronald Matarrita a los 15 minutos.

El defensor se fue por una horrible una barrida, muy violenta, con los dos pies de frente en la que le dio un duro golpe al rival, por lo que el árbitro mexicano Ismael López lo echó de una.

La jugada no dejó lugar a dudas de que fue roja, la cual tampoco dio espacios para muchos reclamos y dejó al equipo en desventaja desde muy temprano.

En la transmisión de ESPN aseguraron que la jugada fue muy pasada de tono y no dejó dudas.

Como curiosidad, a raíz de la misma jugada también se fue expulsado Andrés Ramírez, hijo de Óscar Ramírez y uno de sus asistentes, pero los motivos de esta no quedaron claras.

