Torneo Nacional

(Video) Vea el grave error que le costó a Alajuelense el empate ante Los Ángeles FC

Alajuelense empata con Los Ángeles FC al medio tiempo

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado
Alajuelense y Los Ángeles FC se enfrentan en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.
Los Ángeles FC igualaron a Alajuelense en el segundo tiempo. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Alajuelense sufrió un baldazo de agua fría al inicio del segundo tiempo tras recibir el empate a uno ante Los Ángeles FC en el encuentro en el estadio Morera Soto por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

A los 49 minutos, un descuido en la zaga de un juego que defensivamente había sido perfecto les abrió el chance a los estadounidenses para igualar.

Guillermo Villalobos realizó un rechace de cabeza que quedó muy corto y en los pies de Mark Delgado; este se la sirvió al salvadoreño Nathan Ordáz, quien fusiló a Washington Ortega sin poder realizar mucho.

Con este marcador el encuentro se iría a tiempos extras y penales en caso de ser necesario.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
AlajuelenseLos Ángeles FCConcacaf
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.