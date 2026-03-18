(Video) Vea el grave error que le costó a Alajuelense el empate ante Los Ángeles FC

Los Ángeles FC igualaron a Alajuelense en el segundo tiempo. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Alajuelense sufrió un baldazo de agua fría al inicio del segundo tiempo tras recibir el empate a uno ante Los Ángeles FC en el encuentro en el estadio Morera Soto por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

A los 49 minutos, un descuido en la zaga de un juego que defensivamente había sido perfecto les abrió el chance a los estadounidenses para igualar.

Guillermo Villalobos realizó un rechace de cabeza que quedó muy corto y en los pies de Mark Delgado; este se la sirvió al salvadoreño Nathan Ordáz, quien fusiló a Washington Ortega sin poder realizar mucho.

Ordaz finds the equalizer for LAFC! ⚽ pic.twitter.com/s3mhzhr749 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 18, 2026

Con este marcador el encuentro se iría a tiempos extras y penales en caso de ser necesario.