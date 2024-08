Vladimir Quesada advierte a sus rivales con el caso de Mariano Torres y las canchas sintéticas

Hasta finales del 2023, Mariano Torres jugaba en canchas sintéticas como la de Colleya Fonseca, pero para el 2024 eso cambió. (MAYELA LOPEZ)

Vladimir Quesada y el Saprissa tienen claro la situación de Mariano Torres y las canchas sintéticas, son superficies que no ayudan al capitán con un problema de articulaciones que atraviesa, lo que ha provocado que lo cuiden para ciertos partidos.

Este viernes el técnico profundizó un poco sobre la situación ante una consulta muy puntual que le hizo La Teja. ¿Mariano se perderá los partidos que se jueguen en cancha sintética en Tiquicia?

Hasta el momento esa ha sido la tendencia, en todas las visitas a este tipo de gramillas tanto en el Apertura 2023 como en la Copa Centroamericana no lo ha hecho. Vladi no se quiso quemar si esa tendencia seguirá para no darle pistas a sus rivales.

“Vamos día a día y partido a partido. Tomaremos decisiones dependiendo del lugar donde juguemos. Igualmente Mariano ha participado en muchos partidos en canchas sintéticas y le ha ido bien a muy bien él y al equipo. Que los rivales hagan sus cuentas, pero se pueden llevar una sorpresa”, destacó.

Sobre si Torres jugará este sábado ante Cartaginés tras no jugar ante el Real Estelí por cuidarlo a pesar que hizo el viaje a Nicaragua, indicó que es algo que esperarán a último minuto a ver si está en condiciones para no arriesgarlo.

