Vladimir Quesada amarga a muchos morados con la alineación para el choque ante Puntarenas

Saprissa y Puntarenas jugarán este miércoles a las 7 p.m y los morados realizaron varias variantes que darán mucho de qué hablar en el once de Vladimir Quesada.
El entrenador morado sorprendió con la incorporación de Óscar Duarte, como titular por primera vez después de bastante tiempo, pues estaba afuera por lesión y además envió al banco de suplentes a Gustavo Herrera en su lugar va Orlando Sinclair.
Luego de una ola de críticas bastante grandes, Vla decidió dejar en el banco al atacante panameño que aún no logra acomodarse del todo al plantel morado, pero sí puso a otro muy cuestionado como Ryan Bolaños.
El Monstruo sale con Esteban Alvarado, Gerald Taylor, Ryan Bolaños, Kendall Waston, Pablo Arboine, Óscar Duarte, Samir Taylor, Gerson Torres, Marvín Loria y Orlando Sinclair.