Torneo Nacional

Vladimir Quesada amarga a muchos morados con la alineación para el choque ante Puntarenas

Saprissa cuenta con varios cambios importantes para enfrentar a Puntarenas este miércoles a las 7 p.m

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado
Lonis, Tulbovitz y Vladimir
Vladimir Quesada se la jugó con tres nombres cuestionados en Saprissa como variantes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Saprissa y Puntarenas jugarán este miércoles a las 7 p.m y los morados realizaron varias variantes que darán mucho de qué hablar en el once de Vladimir Quesada.

El entrenador morado sorprendió con la incorporación de Óscar Duarte, como titular por primera vez después de bastante tiempo, pues estaba afuera por lesión y además envió al banco de suplentes a Gustavo Herrera en su lugar va Orlando Sinclair.

Luego de una ola de críticas bastante grandes, Vla decidió dejar en el banco al atacante panameño que aún no logra acomodarse del todo al plantel morado, pero sí puso a otro muy cuestionado como Ryan Bolaños.

El Monstruo sale con Esteban Alvarado, Gerald Taylor, Ryan Bolaños, Kendall Waston, Pablo Arboine, Óscar Duarte, Samir Taylor, Gerson Torres, Marvín Loria y Orlando Sinclair.

Alineación Saprissa ante Puntarenas
Alineación Saprissa ante Puntarenas (Facebook Saprissa/Facebook Saprissa)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Vladimir QuesadaSaprissaPuntarenasGustavo HerreraPanamáÓscar Duarte
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.