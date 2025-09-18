Vladimir Quesada confirmó el once de Saprissa para enfrentar a Herediano

Vlladimir Quesada mantuvo un equipo parecido al que usó ante Guadalupe para enfrentar a Herediano. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Vladimir Quesada confirmó el once con el que Saprissa saldrá este miércoles para enfrentar al Herediano en el estadio Carlos Alvarado en Santa Bárbara a las 8 p.m, el mismo con el que derrotaron el domingo 3-1 ante Guadalupe FC.

Los morados llegan a una cancha en la que les suele costar mucho y se han llevado varias derrotas en los últimos torneos.

El cuadro de Vla repite con la aparición en delantera de Orlando Sinclair, quien sigue ante la ausencia de jugadores como el panameño Gustavo Herrera, quien ya se marchó con la selección de Panamá al Mundial sub-20 en Chile.

Los morados salen con Esteban Alvarado, Kendall Waston, Pablo Arboine, Joseph Mora, Kenay Myrie, Fidel Escobar, Sebastián Acuña, Mariano Torres, Gerson Torres, Orlando Sinclair y Marvin Loría, quien se mantiene como estelar tras sus recientes polémicas.

En banca quedó Marcos Escoe, muy señalado luego de su debut en campeonato nacional el domingo anterior ante Guada.