Vladimir Quesada culpó a dos jugadores por los silbidos que se escucharon en el estadio Saprissa

Vladimir Quesada justificó los silbidos en el estadio Saprissa echándole la culpe a jugadores rivales. (Mayela López)

Saprissa sufrió en paleta para derrotar 1-0 al Municipal de Guatemala en la Copa Centroamericana, en un partido en el que en diversos momentos se escucharon silbidos desde las gradas.

En redes sociales y en el estadio un sector de la afición comentó que no le había gustado cómo jugaron los morados, que aguantaron el marcador a como pudieron para sacar los tres puntos.

A Vladimir Quesada le consultaron, en conferencia de prensa, sobre los silbidos y a diferencia de lo que creen algunos, el técnico aseguró que estos no eran en contra de su equipo, sino contra dos exjugadores del Monstruo que juegan en Municipal, Aubrey David y José Mena.

“Creo que usted está confundido. Los silbidos eran cuando algunos de los exjugadores de Saprissa tocaban la bola, por eso es que silbaban; sobre todo cuando Aubrey David y Mena tomaban la bola, los silbidos eran por eso, para ellos, no contra el equipo, me parece que usted se equivoca”, se justificó.

La Teja estuvo en el estadio y pudo verificar que los silbidos se escucharon más allá de los momentos en que los exmorados tenían la pecosa.

Quesada sí reconoció que su equipo aún tiene por mejorar y va poco a poco.

“Creo que tenemos que mejorar aún; obviamente, siempre queremos más, estamos tratando de mejorar nuestro nivel, estamos en vías de conseguir nuestro mejor juego”, destacó.

Además, el técnico habló sobre Luis Díaz y Youstin Salas, quienes este jueves no pudieron terminar el partido por lesión y explicó sus casos.

“Lo de Youstin no sabemos qué será, hay que hacer estudios para ver qué pasará. No sabemos si lo perderemos los próximos partidos. Lo de Díaz es un problema estomacal, gracias a Dios, nada que lamentar, mañana podría retomar los entrenamientos de manera normal.

“Hoy pudimos ver a Deyver, Fidel, Ryan y más bien pronto podremos recuperar a Gino, a Duarte, así que en lugar de debilitarnos nos haremos más fuertes, tenemos la confianza”, dijo.

Finalmente, comentó que ya tiene identificado el motivo de tantas lesiones en el club, pero no quiso entrar en mucho detalle.

“Los lesionados son cuestión de paciencia, no puede ser otra cosa, no hay otra cosa, es esperar, tener paciencia, tranquilidad, ayuda del Dios padre, porque es extraño sí se quiere. Obviamente, no puedo ser abierto y contarle en detalle que está sucediendo”, indicó.

La situación es alarmante con las lesiones en Tibás, pues este jueves Jefferson Brenes no estuvo convocado por ese mismo detalle, mientras que otros como Mariano Torres no estará por sanción.