Vladimir Quesada elevó a Alexandre Guimaraes a un nivel que muchos no esperarían

Vladimir Quesada fue muy claro sobre lo que piensa de Alexandre Guimaraes y Alajuelense. (Jose Cordero)

Vladimir Quesada, técnico del Saprissa, no se anduvo por las ramas para reconocer que disputar una final ante Alajuelense siempre es una serie más que especial debido a todo lo que significa.

En esta ocasión, además, destacó que para él es un honor enfrentar a una figura como Alexandre Guimaraes, quien en su opinión es uno de los mejores entrenadores del país, si no el mejor.

“Es una gran responsabilidad y una gran dicha el enfrentarlo, en mi opinión por títulos y experiencia, si no es el mejor es uno de los mejores entrenadores de este país, vamos a tratar de estar a su nivel, es importante el trabajo que podemos hacer, aunque desde el banquillo ya no es mucho lo que se hace, pues al final los que ganan campeonatos son los jugadores, pero es un privilegio enfrentarlo”, comentó.

Vla, además, fue enfático que un clásico es un clásico y que no hay nada que se le compare, aunque algunos le hayan querido bajar el piso a ese duelo inventando “nuevos clásicos”.

19/05/2024, San Jose, Tibás, Estadio Ricardo Saprissa, juego de vuelta de la semifinal del torneo de clausura entre el Deportivo Saprissa y San Carlos. (Jose Cordero)

“Nosotros esperamos la mejor versión de la Liga, es un equipo de mucho respeto, siempre digo que a pesar de que muchos quieren devaluar lo que es el clásico, seguirá siendo el clásico nacional por excelencia, siempre lo diré tanto la Liga hace grande al Saprissa como Saprissa a la Liga, siempre que se juntan las dos aficiones más grandes es un momento especial.

“Este siempre será el clásico en el fútbol nacional, eso no cambiará, aunque muchos no lo entiendan o no lo quieran aceptar y se quieran inventar nuevos clásicos, eso nunca cambiará, nosotros nos iremos de este mundo y eso seguirá siendo igual”, destacó.