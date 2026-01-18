Torneo Nacional

Vladimir Quesada escuchó el clamor de la afición y puso a estos jugadores para enfrentar a Herediano

Saprissa y Herediano juegan este sábado en la segunda jornada del Clausura 2026

Por Sergio Alvarado

Saprissa y Herediano juegan este sábado, a las 8 p.m., en Santa Bárbara, apenas en la segunda fecha del Clausura 2026, en un momento en que, si bien el torneo no ha calentado, le meterá fuego desde el principio.

En el bando morado, Vladimir Quesada escuchó el clamor de su afición y puso como titulares a sus refuerzos para este certamen, el nicaragüense Bancy Hernández y el panameño Tomás Rodríguez, quienes tomaron el lugar de Marvin Loría y Rachid Chrino.

Así sale Saprissa ante Herediano

Vladimir Quesada tiró a la cancha a Abraham Madriz en el arco; Kendall Waston, Pablo Arboine, Joseph Mora; David Guzmán, Albert Barahona, Sebastián Acuña, Gerson Torres, Bancy Hernández, Tomás Rodríguez y Orlando Sinclair.

Así sale Herediano para medirse al Monstruo

En el caso de Herediano, José Giacone mantuvo el equipo con el que se midió el miércoles anterior a Sporting en el arranque del torneo, hasta al muchacho Gabriel Sibaja, quien con 17 años enfrentará a su exequipo en ligas menores.

Los florenses jugarán con Danny Carvajal; Keyner Brown, Darryl Araya, Sergio Rodríguez, Everado Rubio, Haxzel Quirós, Allan Cruz, Elías Aguilar, Gabriel Sibaja, Joshua Navarro y Marcel Hernández.

