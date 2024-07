Vladimir Quesada explica cómo le inyectan el ADN ganador del Saprissa a los nuevos fichajes

Gino Vivi y Rachid Chirino hasta el momento son las últimas incorporaciones del Saprissa. Foto: Prensa Saprissa.

El Deportivo Saprissa le saca provecho a la pretemporada en Estados Unidos para llegar en todas a la Recopa de la Unafut y para que sus últimos fichajes se incorporen de la mejor manera a su sólido conjunto.

Vladimir Quesada, técnico de los morados, previo al amistoso ante San Antonio FC de este sábado, contó cómo el camerino recibió a Gino Vivi y Rachid Chirino para que adhieran en dos toques el ADN ganador.

“Tenemos un grupo muy maduro, donde los líderes entienden cuál es su responsabilidad y saben hacer bien su trabajo con miras para llevar la mejor información a los jugadores más nuevos que llegaron a formar el equipo.

“El recibimiento a Gino y Rachid ha sido increíble, como lo ha sido con otros jugadores en los torneos anteriores, inmediatamente el grupo los acepta y ellos entienden la dinámica del grupo, que es muy buena, de respeto, unión, fraternidad y solidaridad, no me canso de decirlo, eso es lo que tiene ese equipo y lo ha hecho fuerte durante los pasados cuatro torneos cortos y esperamos que este certamen no sea la excepción.

“El recibimiento que han tenido estos muchachos, pronto lo podamos ver reflejado en el terreno de juego cuando tengan participación”, comentó.

Quesada se mostró tranquilo por la manera que los líderes del grupo han ayudado a los jóvenes en su adaptación previo a una temporada ruda en el Apertura 2024, Copa Centroamericana de la Concacaf y Torneo de Copa.

Los morados jugarán este sábado a las 7 p. m., hora tica, contra San Antonio FC de la USL Championship, la segunda división del balompié gringo, en el estadio Toyota Field.

El rival de turno actualmente se ubica en la posición 10 de 12 equipos en la conferencia oeste, a cuatro puntos de los puestos de clasificación para la siguiente ronda.