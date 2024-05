Vladimir Quesada: “Parecía que había fuerzas externas, como que teníamos que perder”

Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, aseguró que anoche, en la derrota 1-0 ante Alajuelense, sintió que había “fuerzas” externas que querían que el Monstruo perdiera.

“Salimos fortalecidos, entendiendo que los muchachos, a pesar de la disminución numérica, hicieron un gran esfuerzo. Hoy, a como fuera, parecía que había fuerzas externas, como que teníamos que perder”, comentó en la conferencia de prensa.

Vladimir Quesada confía en que, con el apoyo de la Cueva, puedan revertir la serie. Foto Albert Marín

Eso sí, insistió que su equipo está lejos de estar derrotado y confía en sacarle provecho a una de sus armas principales: la Cueva.

“Así se pierden los invictos y tenemos claro que esto no ha terminado, se decide el domingo con nuestra afición. Hay 20 mil personas que nos van a apoyar. Hoy perdemos jugadores por expulsiones y lesiones, pero todo le año hemos jugado así y los muchachos lo han sabido solventar, este es un equipo solidario, con gran cohesión”, comentó el exjugador y, aunque dijo que no se iba a referir al arbitraje, sí lanzó su crítica por un par de acciones.

“Del arbitraje no quiero referirme, ellos tienen la fe pública, todo lo que ellos dicen es santa palabra y todo lo que nos dicen a nosotros no se cuestiona. Sería bueno que cuando los equipos contrarios vayan al Saprissa y los árbitros crean que pierden tiempo, tomen la misma actitud y rápido saquen la amarilla, pero en el Saprissa así no son las cosas”, añadió.

Sobre Esteban Alvarado, destacó que hizo un gran partido, reveló que en el camerino lo volvieron a suturar, pero confía en que este listo para el domingo, para suplir a Kevin Chamorro.

“Este Saprissa es capaz de reverir la situacion”, concluyó el técnico.