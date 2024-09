Vladimir Quesada picó a morados y manudos con esta frase tras quedar fuera del Torneo de Copa

Vladimir Quesada le bajó el piso a la eliminación del Saprissa en el Torneo de Copa. (Rafael Pacheco Granados)

Vladimir Quesada lanzó una frase luego de que Saprissa quedara eliminado ante el Santos por el Torneo de Copa que picó tanto que hasta puso del mismo lado a los aficionados morados y manudos.

Al consultársele sobre la pronta eliminación de su equipo de ese certamen, le bajó por completo el piso al tema al decir que no importa porque ese se trata de “un torneo que no es importante”.

“No me gusta, pienso que no es un torneo importante, es algo a lo que el tico no está acostumbrado y lo podemos ver en los estadios y de alguna para los equipos que competimos en otros torneos es demasiada la saturación (de partidos). Nuestras autoridades deciden otra cosa y aunque no estemos de acuerdo, hay que respetar”, dijo en declaraciones a Tigo Sports.

Al escuchar la frase que de inmediato corrió como la pólvora, muchos le tiraron como una justificación “mediocre” y entre otras cosas le llamaron “mal perdedor”.

“Nunca he visto a un entrenador top menospreciar un torneo , solo Vladimir hace eso”.

“Vladimir está haciendo un trabajo muy fino para pasearse en la narrativa ganadora que siempre nos ha caracterizado”

“El equipo más grande de CA no se puede permitir esas excusas, muy mal ahí @presimorado”

“De verdad que se ven tan ridículos poniendo excusas. Ah pero si la ganan dirían “Saprissa debe ir por todos los torneos”.