Vladimir Quesada respondió si piensa renunciar al Saprissa

Vladimir Quesada puso su puesto a disposición de las autoridades de Saprissa. (Mayela López)

Vladimir Quesada, técnico del Saprissa, fue duramente cuestionado este martes por la noche, luego de la dura goleada en casa por 3-0 ante el Antigua de Guatemala.

La pregunta del millón era sobre su continuidad, si se siente seguro en el puesto o si ha pensado en renunciar al ver los malos resultados, al perder cuatro de las cinco copas que ha disputado en el semestre.

“Yo siempre he sido claro, siempre lo he dicho, desde el momento que me nombraron dije que mi puesto está disposición de mis autoridades, que ellos decidan, entiendo que la afición esté enojada, yo soy el primer molesto con todo esto porque antes que nada soy aficionado saprissista, ojo aficionado, no fanático que es diferente. Primero que nadie acá me puso Dios, luego mis autoridades que son los que me dieron la oportunidad de estar acá, que ellos sean los que dispongan que pasará conmigo, yo acato lo que ellos digan”, comentó.

Vladimir le pasó la bola a los dirigentes morados para que sean ellos los que decidan su futuro, pero él afirma que si le dan la oportunidad para seguir en el puesto, lo hará pues se sigue sintiendo con fuerza.

Nunca en mi gestión en Saprissa habíamos vivido un fracaso tan grande como este y la responsabilidad es mía, sin duda, le ofrecemos una disculpa a la afición.

“Sí, tengo las fuerzas para seguir, pero vuelvo a decir que acato lo que digan mis autoridades. Lamentablemente, no solo fracasamos en esta copa, sino en las copas anteriores que no hemos podido lograr el título, nos preparamos para hacerlo, siempre lo hemos querido ganar, porque así somos en Saprissa nos preparamos para ganar en todo. Lamentablemente, no hemos tenido un buen semestre”, destacó.

Quesada reconoció que esta derrota ha sido su peor fracaso desde que está en el banquillo morado.