Vladimir Quesada reveló por qué dejó a una de sus principales figuras fuera del viaje a Nicaragua

Vladimir Quesada dijo que Mariano Torres no viajó a Nicaragua para cuidarlo de una lesión. (Albert Marín)

Vladimir Quesada, técnico del Saprissa, destacó los motivos por los que dejó fuera del viaje a Nicaragua a su capitán, Mariano Torres, para el encuentro de este martes ante el Managua FC, programado para las 4 p.m.

Los morados viajaron a tierra pinolera el domingo, por lo que este lunes entrenaron en la capital nicaragüense y el entrenador atendió la conferencia de prensa de rigor previo al encuentro por la Copa Centroamericana.

La mejenga se realizará en el Estadio Nacional, con capacidad para 15 mil espectadores y que destaca por tener gramilla sintética, un tipo de canchas en las que el Monstruo ha procurado que no juegue Mariano en las últimas fechas.

Al técnico le consultaron de manera directa si el césped artificial es el motivo por el que una vez más dejó al argentino fuera de convocatoria y este aseguró que fue por prevención a una lesión.

Mariano Torres, Saprissa (Albert Marín )

“Lo de Mariano es ante todo lo que sucedió el sábado pasado, él recibió muchos golpes y patadas. Además, tuvo algún problema en unos de sus tobillos y creímos que por una cuestión preventiva era mejor que no viajara y que no participe en el partido. A eso se debe el que no esté presente”, dijo.

Lo curioso es que en las tres ocasiones que Quesada ha dejado fuera de convocatoria a Torres, es porque debían jugar en canchas sintéticas, como las visitas al Sporting en la primera fecha del Apertura 2024 y en la jornada tres ante Puntarenas FC, en el estadio Lito Pérez.

A Vladimir, además, le cuestionaron si el Monstruo viaja con más presión a Nicaragua, luego de perder allí en su última visita en octubre del 2023, 1-0 ante el Real Estelí e hizo un duro llamado por esa consulta.

“Quiero decir esto a nuestra afición, a nuestra prensa (costarricense) y a ustedes también, ya basta de menospreciar al fútbol nicaragüense, creo que los que menosprecian son ustedes y sobre todo la prensa. Nosotros no los menospreciamos.

LEA MÁS: Video: Mariano Torres se confesó con La Teja y compartió detalles sobre su vida privada

“Lo del Estelí no fue ningún accidente, nos ganaron la eliminatoria y nos la ganaron bien. Lo que pasa es que la gente no entiende que el fútbol nicaragüense no es el de hace 30 años, en la ocasión anterior lo dije”, comentó.

Quesada fue muy enfático que perder en Nicaragua o ante sus clubes ya no puede ser considerado “Una vergüenza”, por el gran crecimiento que han mostrado en los últimos años.