Vladimir Quesada sacó pecho con la victoria del Saprissa en Nicaragua y algunos se picaron

Vladimir Quesada afirma que la victoria de Saprissa en Nicaragua es muy justa. (Albert Marín)

Vladimir Quesada sacó pecho tras la victoria del Saprissa en Nicaragua ante el Managua FC este martes y destacó que lo conseguido por su equipo fue lo más justo futbolísticamente hablando.

Las palabras del técnico morado picaron a muchos, debido a la forma en la que los morados sacaron la victoria, debido a un polémico gol en tiempo de reposición y en el que parece que la pelota no entró por completo.

“Entendíamos qué es lo que iba a suceder, sabíamos que iba a ser un partido difícil. Ustedes lo vieron, como perdieron tiempo cuando iban ganando y a pesar de eso solo se repusieron siete minutos.

“Este Saprissa es reflejo de la historia, son jugadores ganadores y en todo momento buscaron el marco contrario y al final el fútbol fue justo y fuimos justos ganadores”, destacó.

Al entrenador le pidieron su opinión sobre el tanto y no se quiso mojar al devolver la pregunta que eso quien debe responderlo son otras personas.

“No he mirado la jugada del gol. Pero no me pregunte a mí, vaya pregúntele a él (el árbitro). Nosotros estamos contentos por la victoria, ante un equipo que perdió mucho tiempo, más bien hubo poco tiempo añadido y de eso no comenta nada (le tiró a un periodista)”, opinó molesto por cuestionar el triunfo.

Más allá de la polémica, Quesada afirmó que sabía que el duelo ante los pinoleros sería durísimo.

“Sabíamos que venir a esta cancha es sumamente difícil, estamos contentísimos con la victoria, no es fácil venir y ganar en Nicaragua en ninguna de las sedes, independientemente de cómo se llame el equipo, reflejo de eso es lo que les sucedió al Motagua y Municipal. Ellos tienen un gran nivel”, dijo.

Saprissa volverá a Nicaragua el 20 de agosto cuando enfrente al Real Estelí.