Vladimir Quesada se acuerda de Andrés Carevic para explicar crecimiento del Saprissa

Saprissa en uno de los sectores que más mejoras ha tenido es en defensa. (Jose Cordero)

Vladimir Quesada se salió de su guion, en medio de la conferencia de prensa tras el triunfo del Saprissa contra San Carlos, para usar una frase de Andrés Carevic, extécnico de Alajuelense, para explicar el crecimiento del Saprissa en las últimas temporadas.

Ese buen desempeño ha sido clave para alcanzar los últimos tres títulos de la S, y espera que eso se refleje una vez más en su lucha por la copa 40.

“Es fácil decirlo, es un equipo más maduro, que ha estado junto y, a través de los torneos, sucedieron experiencias. Como siempre digo, a pesar de que hemos ganado tres títulos, durante el camino hemos tenido fracasos y triunfos, y el objetivo principal sigue siendo el campeonato.

“Andrés Carevic en algún momento lo dijo, alguien me lo envió a mi teléfono y tiene razón, el campeonato es a lo que apuntamos instituciones como nosotros, es el gran triunfo, pero como él lo dijo, si no se logra, no es que todo haya que botarlo a la basura, en el transcurso del camino se hacen cosas buenas y otras no tantas, eso nos da madurez.

“Los jugadores son cada vez más maduros y entienden que cuando deben jugar partidos como el de hoy, que se volvió rispido, entienden que si debemos meter lo físico, hay que hacerlo, en otros momentos dormir el balón y hacer posesiones largas. Esperamos que sigan mostrando eso en el terreno de juego”, argumentó.

Agregó que la serie aún no está definida y afirmó que afinará los detalles que le faltan para sentenciar el global en la Cueva este fin de semana.