Vladimir Quesada se negó a hablar del tema por el que más bullying le han hecho al Saprissa

Vladimir Quesada se negó este viernes a hablar de la Copa Centroamericana y la derrota ante el Real Estelí.

Vladimir Quesada anda incómodo, irritado, se nota que hay muchos temas que no le hacen nada de gracia y la derrota del Saprissa en Estelí y los fallos a nivel internacional son uno de ellos.

Este viernes en conferencia de prensa, previo al partido ante Cartaginés de este sábado a las 8 p. m., le consultaron porqué su equipo muestra una cara en el campeonato nacional, en el que es tetracampeón, y otra a nivel internacional, donde no gana nada desde el 2019.

Sin tapujos el técnico se negó a responder la consulta al decir que la conferencia no era para esos temas, sino por el duelo ante los brumosos.

“Yo le voy a responder por el torneo nacional, el torneo internacional no, porque no es el momento, la conferencia es sobre el torneo nacional. Nosotros vamos a hacer las cosas lo mejor posible mañana, vamos a salir al terreno de juego a ganar.

“No es como usted dice, no se nos hace fácil, hay que estar en el terreno de juego para ganar un partido, así sea que usted gane 8-0, es contrario a como dice, no se nos hace fácil, los cuatro torneos ganados nos han costado montones. Cuando usted dice, ‘que fácil’, de alguna manera está demeritando también al resto de los equipos y me parece un poco irrespetuoso “, respondió.

Para el técnico cada vez, incluso, es más difícil ganar por la manera en cómo los rivales ven al Saprissa.

“Todos los rivales que hemos enfrentado han sido sumamente difíciles, obviamente no quieren que Saprissa vuelva a reeditar como campeón nacional y nosotros entendemos que así será, porque es su trabajo, el inicio ha sido difícil, igual que ha sido otras veces”, comparó.

Al final, Quesada respondió lo que quiso y no exactamente lo que le preguntaron.

