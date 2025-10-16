Vladimir Quesada solo contará con uno de los seleccionados para el juego entre Saprissa y San Carlos

Kendall Waston y Joseph Mora no estarán esta noche ante San Carlos. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Saprissa enfrenta este miércoles, a las 7:30 p.m., a San Carlos como visitante en el estadio Carlos Ugalde, y para este choque Vladimir Quesada no contará con todos los futbolistas que jugaron este lunes con la Selección de Costa Rica.

El técnico morado dejó afuera de convocatoria a Kendall Wason y a Joseph Mora, quienes fueron titulares en el encuentro ante los pinoleros, el único de sus seleccionados con el que contará es Warren Madrigal, quien estará en banca.

Pablo Arboine hará dupla con Óscar Duarte en el centro de la zaga, mientras que a Kenay Myrie o a Gerald Taylor, pese a ser laterales derechos, le tocará ocupar lugar de Mora por la izquierda.

Regresó Gustavo Herrera

Llama la atención el regreso a los llamados del panameño Gustavo Herrera, quien vuelve luego de disputar el Mundial sub-20 en Chile con la Selección de Panamá.

Saprissa con dos lesionados

Además, los morados indicaron que Deyver Vega está afuera por una lesión de cartílago en su rodilla y Gerson Torres por una lesión muscular en su pantorrilla.