Vladimir Quesada tomó esta decisión con Luis Paradela para juego ante Sporting

Saprissa y Sporting juegan este jueves, a las 8 p.m., en el estadio Puente Piedra de Grecia en la tercera fecha del Clausura 2026, en un momento en que los dos equipos llegan muy urgidos tras el mal arranque de ambos.

Una de las principales novedades para los morados se dio este jueves por la tarde cuando se anunció que el cubano Luis Javier Paradela ya estaba habilitado para jugar, por lo que saltaba la duda de si el técnico Vladimir Quesada lo tomaría en cuenta para esta noche.

Vladimir Quesada dejó a Luis Paradela en el banquillo de suplentes. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Tras revelarse la alineación del juego, el extremo isleño sí entró en la convocatoria, pero estará en el banquillo esperando la oportunidad de ingresar.

En medio de la gran urgencia del Monstruo por ganar, así salen a la cancha esta noche.

Abraham Madriz en el arco; Kendall Waston, Pablo Arboine, Joseph Mora; David Guzmán, Gerald Taylor, Albert Barahona, Sebastián Acuña, Bancy Hernández, Tomás Rodríguez y Ariel Rodríguez.