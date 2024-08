Vladimir Quesada vuelve a elogiar a Alexandre Guimaraes y reconoce que Alajuelense no es el mismo que antes

Vladimir Quesada agregó que Alajuelense tuvo cambios significativos desde que Guimaraes asumió a los rojinegros. (JOHN DURAN)

Vladimir Quesada volvió a elogiar a Alexandre Guimaraes en la conferencia de prensa previo al clásico nacional entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa, pero en esta ocasión reconoció los aspectos que ha mejorado Guima en los rojinegros.

El estratega morado dijo que entre el Clausura 2024 al Apertura 2024 sí notó varios cambios en su planteamiento, que los tiene apuntados para ver por dónde hacerle daño en la cancha.

“El equipo ha mejorado, no por nada, como siempre he dicho. Alajuelense tiene a uno de los mejores entrenadores, si no al mejor técnico de este país, sus títulos nacionales y extranjeros lo respaldan. Guima ha sabido recomponer al equipo, al traer jugadores de experiencia y de nivel internacional a su equipo, por eso ha mejorado y mostrando el nivel que tiene a nivel nacional e internacional”, comentó.

Agregó que, debido al poco tiempo entre un juego y otro, ha recurrido de otra herramienta para analizar las ventajas de los manudos.

“Nosotros nos fijamos en el rival, tratamos de alguna manera de analizarlos, con trabajo en la cancha es muy poco. Lo haremos por video, como ya lo hemos hecho anteriormente, demostrarles a nuestros jugadores sus virtudes y de igual forma describirles por dónde les podemos hacer daño”, indicó.

Subidón clave

Saprissa viene de ganar sus dos últimos encuentros, contra Cartaginés por la Apertura 2024 y Municipal en Copa Centroamericana de Concacaf. Vladimir admitió que esos triunfos ayudaron a que el camerino mejorara su motivación para afrontar de la mejor manera el clásico contra los manudos.

“Sí, siempre hay una diferencia en el estado anímico, pero le puedo decir que este equipo siempre es muy positivo y lo demuestran en los entrenamientos, es un grupo con gran ética profesional hacía el entrenamiento y cuando lo hace bien normalmente debe mostrarse en la cancha, la regla siempre tiene que cumplirse.

“No solo este torneo ha sido difícil para nosotros, los anteriores también han sido complicados, pero de alguna manera nos tiene que dejar una enseñanza y esperamos que en un determinado momento, como ya está sucediendo, esa experiencia salga a relucir en el terreno de juego”, añadió.

Saprissa visitará el Morera Soto este domingo a las 4 p. m. y en televisión se verá por FUTV.