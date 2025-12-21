Torneo Nacional

Vladimir Quesada y el polémico gesto que hizo luego de perder el título con Saprissa

Vladimir Quesada hizo un gesto tras perder el campeonato con Saprissa que dará mucho de hablar

Por Sergio Alvarado

Vladimir Quesada, entrenador del Saprissa, realizó un gesto particularmente polémico luego de que su equipo perdiera la final del Apertura 2025 ante Alajuelense.

Una foto de John Durán, fotógrafo de Grupo Nación, muestra como cuando iba saliendo de la cancha tras el partido hizo un gesto de 40 con sus manos.

El técnico morado hizo alusión a los campeonatos que llevan los morados a nivel nacional, en un momento en el que, claramente, salió enojado y un poco molesto por el marcador.

Quesada suele ser muy recatado en su manera de comportarse, pero en esta ocasión picó como pocas veces suele hacerlo.

