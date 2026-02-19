¿Vuelve el Rey? El arriesgado plan para sacar a Messi del Inter Miami y devolverlo al Barcelona

Desde que Lionel Messi dejó el FC Barcelona hace cinco años, el sueño de millones de aficionados culés alrededor del mundo es tenerlo de vuelta en algún momento.

El astro argentino es la mayor estrella en la historia del Barça, el protagonista de su época más gloriosa y, en medio de las elecciones para elegir al presidente del club, uno de sus candidatos usa como bandera el traerlo de vuelta.

Marc Ciria apuesta todo por Messi

Marc Ciria, quien aspira a llegar a la cabeza del club, hizo una jugada bien arriesgada este miércoles cuando desplegó en la ciudad un toldo con la imagen del diez y la frase “Ganas de volver a verte”.

Marc Ciria apuesta a traer de vuelta a Lionel Messi al Barcelona. (Tomada de X/Tomada de X)

Con la movida, Ciria pretende dar un golpe para tratar de evitar la continuidad de Joan Laporta en la presidencia y lo ha hecho usando una de las frases que en el pasado fue parte de las estrategias del vigente presidente culé.

“Todos nosotros queremos que vuelva Messi. Soy el representante de muchos socios para los que hoy es un día feliz”, indicó a los medios este miércoles en su presentación.

El contrato con Inter Miami complica el regreso

Ciria dice que una de sus prioridades sería tener al rosarino de vuelta, pese a que este tiene contrato con el Inter Miami CF de la MLS hasta diciembre del 2028.

“No sé si Leo ha visto la pancarta. Si la ha visto, estoy seguro de que le encanta como a millones de aficionados en el mundo”, indicó.

Las elecciones se realizarán el 15 de marzo. Además de Ciria y Laporta, también están como candidatos Víctor Font y Xavier Vilajoana.