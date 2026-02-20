Wálter Centeno le mandó un recado a José Giacone y al Herediano previo a un choque picante

Wálter Centeno fue muy claro sobre la misión con la que llega San Carlos ante el Herediano. (Jose Cordero/José Cordero)

San Carlos y Herediano disputan este domingo uno de los partidos más importantes de la fecha en el estadio Carlos Ugalde, donde se enfrentan el primer y tercer lugar de la tabla del Clausura 2026.

El Team viaja a Ciudad Quesada como líder con 16 puntos, mientras que los norteños tienen 12 unidades, por lo que una victoria los dejaría muy cerca de la cima y metería presión directa en la lucha por el primer puesto.

Wálter Centeno admite la deuda pendiente

En conferencia de prensa, Centeno, técnico norteño, reveló que ante el Team, más allá de la pelea por el liderato, tienen una tarea pendiente que quieren saldar: ganarle a un equipo grande en esta temporada.

Durante el Clausura 2026, San Carlos perdió 1-0 ante Alajuelense el 24 de enero y el 8 de febrero cayó 2-1 ante Saprissa, ambos de visita, por lo que buscará respaldar su candidatura a semifinalista con un triunfo ante el líder.

“Sabemos que el Herediano es uno de los equipos adonde llegan todos los entrenadores y dicen que tienen hasta dos planillas y los cambios siempre son importantes y eso siempre complica.

“Para nosotros es una prueba muy linda, porque no le hemos ganado, estamos cerca de ganarle a un equipo grande, es nuestra asignatura pendiente en este momento. El domingo estos muchachos tienen una linda oportunidad y esperemos que se dé”.

San Carlos perdió con un gol de último minuto ante Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Elogios para José Giacone y respeto al líder

Paté elogió a José Giacone y el trabajo que ha hecho en el Team.

“Sabemos que vamos a jugar contra un gran equipo, con un entrenador que sabe hacer las cosas bien a su estilo, que tiene muchas variantes y cambios por hacer, hemos visualizado mucho al rival”, destacó.

La fortaleza de los Toros en casa

Los Toros vienen con una buena racha tras ganar sus últimos tres juegos en casa y sumar cuatro en el certamen, dato en el que solo son superados por los florenses.

“Hablé con los jugadores y les dije que tenemos que enfocarnos en lo que hemos venido haciendo en todo este torneo, que es esencial seguir bajo esa línea, para seguir ahí arriba, estamos pensando que tenemos mucho camino por recorrer y seguir mejorando, porque este no es el equipo que quiero aún”, añadió.