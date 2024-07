Wálter Centeno se negó a dar los motivos de la pérdida ante Guanacasteca, ¿por qué?

Wálter Centeno fue enfático que al Herediano aún le faltan cosas que mejorar en su idea de juego. (Prensa Herediano)

Wálter Centeno, técnico del Herediano, eludió dramatizar o contar en profundidad los motivos por los que este sábado el Team cayó en su visita a Nicoya ante Guanacasteca.

A diferencia de algunos técnicos luego ciertas derrotas en las que suelen señalar responsables de lo ocurrido, Paté tiró una frase muy directa en conferencia de prensa.

“El resultado es justo, el rival hizo un buen juego, pero bueno, ya no se puede hacer nada, ya perdimos, no quiero encontrar ni buscar culpables, lo más importante es que el equipo se da cuenta que en un momento oportuno puede jugar y en otros se me pierde, es justo el vencedor, hizo más méritos”.

A Centeno le cuestionaron qué le hace falta al equipo para que tome más claridad en su idea y se vea mejor que hasta el momento, cuando suma un empate, una victoria y una derrota en tres juegos.

“El equipo tiene que ir conociendo muchas cosas, tal vez el partido hoy no estuvo nada claro, ellos intentaron, hicieron el esfuerzo y se sacrificaron, pero a veces eso no alcanza, sino alcanza más otras cosas, una de las claves a las que apuntamos cuando jugamos de visitante es ir a proponer y creo que en los últimos dos juegos de visita nos ha faltado”, añadió.