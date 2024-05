Wálter Centeno se reencontrará en Herediano con jugador con que tuvo gran problema antes

Wálter Centeno y John Jairo Ruiz, tendrán un segundo encuentro como técnico jugador en el Club Sport Herediano luego del que tuvieron en el 2019 en el Deportivo Saprissa.

En ese año, Centeno era el técnico de los morados y Ruiz jugador de ese equipo, pero las cosas no terminaron bien.

Wálter Centeno se topará con John Jairo Ruiz en el Herediano. (Albert Marín)

Centeno fue anunciado este jueves 30 de mayo como nuevo timonel del equipo rojiamarillo, club en el cual está John Jairo desde el 2020, con un fugaz paso por el fútbol israelí (siendo ficha del Herediano) en el 2019.

En aquel entonces, el Paté Centeno cuestionó el rendimiento de John Jairo Ruiz, lo relegó a la banca y recomendó que no fuera renovado su contrato. Mandó al gerente deportivo de ese entonces, Evaristo Coronado a decirle a Ruiz que no contaría con él.

Ruiz fue fichado por el Team, pero fue cedido al Ironi Kiryat Shmona F. C. de Israel ese mismo 2019 y en el 2020 regresó al Herediano. Desde entonces, permanece en el Team.

En marzo del 2019, Centeno criticó con dureza a Ruiz. “Tiene mucho de no jugar y está pagando un precio: la regularidad, la confianza, el timing, y él, en este momento, no tiene eso. Es un jugador importante, tiene cualidades, pero puede tener cualidades, pero si no tiene confianza y timing, le cuento no funciona”, dijo Centeno.

LEA MÁS: John Jairo Ruiz detalla los tres enfoques del técnico del Herediano, Héctor Altamirano

“Yo lo necesito, pero el que se tiene que ocupar más es él porque el equipo lo necesita. Sería ideal que se ponga en forma, que se autocritique, que se autoevalúe y diga ´Yo tengo que rendir, tengo que dejarme de que ya yo pasé por Europa´”, añadió.

En algún momento Wálter dio a entender que no lo ponía porque John Jairo estaba pasado de peso, algo que el jugador admitió.

En mayo del 2020, John Jairo se refirió al tema y explicó situaciones por las cuales no renovó con Saprissa.

“Me citó Evaristo Coronado a una reunión y me explicó que no entraba en los planes de Wálter Centeno. No me dieron muchos detalles solo que no seguía porque el entrenador ya no contaba conmigo”, expresó Ruiz en ese momento.

“Yo con Paté siempre me he llevado bien. Diría que teníamos una relación laboral, de respeto. Yo nunca tuve un problema con él. Al final son decisiones de fútbol y pues se asume y punto”, añadió el delantero.

Otros

No es el primer futbolista que pasa por situaciones de estas. Javon East tuvo roces con Jeaustin Campos en San Carlos y se lo encontró en Saprissa, donde sí jugó, pero el asunto terminó en acusaciones de racismo del jugador contra el técnico, que llegó a un proceso administrativo en instancias deportivas.

John Jairo Ruiz se topará al técnico que no lo renovó en Saprissa.

Kennedy Rocha tampoco tuvo muchos minutos con el mismo Campos en el Herediano y esta misma semana se encontraron en el Real España de Honduras. Rocha fue separado de una vez.

Sobre este tema, el entrenador nacional Luis Marín, de San Carlos, dijo que son situaciones que no son extrañas en el fútbol local, pero no son tan frecuentes. No opinó del caso en cuestión, pero sí lo hizo de forma general.

“Hay que tratar de ser equilibrado como jugador porque el mundo da vueltas, depende de la madurez personal. No me parece que se dé por cuestiones personales, en mi caso, he tenido jugadores que no los he tomado en cuenta en un equipo y en otro me los encontré y fueron titulares. Es una decisión profesional y del momento”.

Por eso, habrá que esperar el desenlace de un segundo round entre Centeno y Ruiz, en esta ocasión en el Team rojiamarillo.