Warren Madrigal explica cómo se inyecta el ADN en el Saprissa desde mucho antes de debutar

Warren Madrigal apunta a recuperar la titularidad en el cierre del torneo con el Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Warren Madrigal es uno de los jóvenes más prometedores en el Saprissa, a sus 19 años nadie le tiene que venir a contar de qué trata el ADN en el fútbol, dado que lo ha experimentado desde chamaco.

EL ADN del que tanto se habla en el Monstruo no es algo que vino a aprender apenas entró al camerino del equipo de primera división, sino es algo que se trae desde que son chicos.

Tener ese sentido de pertenencia y de orgullo por una institución es uno de los factores que además marca diferencia y que tratará de mostrar en las fases finales del torneo, momento para el que volvió justo a tiempo luego de una lesión que lo tuvo afuera por cosa de mes y medio,

“Yo desde que llegué a Saprissa en el 2019 con 14 años siempre me inculcaron lo que era el ADN ganador que es Saprissa, eso es tener claro a dónde estamos, que siempre vamos a ganar, por los primeros lugares, siempre se va por el título, entonces uno desde pequeño crece con eso, eso es el ADN”, explicó en declaraciones a La Teja.

Si en otros lugares o equipos niegan que exista o no, es un tema en el que no quiere meterse ni opina, allá cómo piense cada quien, pero para él, el ADN se manifiesta hasta en momentos como los de su lesión, cuando apareció otro compañero para suplir y lo hizo bien, lo que no le deja la cosas fáciles ahora que regresó a jugar.

“La verdad, el equipo viene muy muy bien, esto es Saprissa, siempre habrá mucha competencia y yo estoy muy contento por ellos, porque sé que cuando me lesioné, llegó otro compañero y lo hizo superbién y el equipo se ha mantenido ahí, entonces eso me ayuda a mí a mejorar más para lo que viene”, agregó.

Warren volvió a jugar el 5 mayo ante Puntarenas FC, duelo en el que disputó 20 minutos, posteriormente también jugó otro ratito ante San Carlos y Santos en el cierre de la fase regular.

Ahora en la mejenga de este jueves ante Los Toros del Norte en el inicio de las semis, el chamaco apunta a volver a retomar el lugar que tenía antes en el once inicial.