Washington Ortega aplicó una receta que muchos pedían para ganar su primer título en Alajuelense

Washington Ortega demostró mucho colmillo en la final de Copa ante Puntarenas FC. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Washington Ortega, arquero uruguayo de Alajuelense, demostró espuela para ganar su primer título con el León, en una mejenga en la que el rival terminó presionando su marco, por lo que tuvo que sacar su libreta de trucos.

El aficionado manudo ha reclamado en muchas ocasiones que en finales y momentos importantes les ha faltado manejo, espuela y seguridad atrás en los instantes más determinantes, cosa que más bien les han recetado a ellos.

En los últimos minutos del compromiso ante los chuchequeros, sea un estilo que les guste o no a algunos, el charrúa aplicó cualquier técnica para quemar segundos importantes, y bajar el ritmo o sacar de concentración al rival.

“Ese tipo de cosas es normal y sobre todo cuando vas ganando 1-0 y faltando muy poco para que se termine. Es parte del juego, en todo lado lo hacen siempre”, respondió a La Teja.

Al meta le sorprendió escuchar que en Puntarenas FC se quejaran de que él perdió tiempo o le gastaba segundos al reloj, dado que es algo que todos los porteros y equipos hacen en algún momento.

“Escuché cada barbaridad, es que se quejan de todo también; es normal, lo hacen ellos, lo hicieron sobre todo en el primer tiempo. Los equipos que van ganando intentan llevarse los tres puntos, el resultado es parte del fútbol y si no, como ya me ha pasado, me tarjetean como me ha pasado muchas veces”, explicó.

Ortega afirmó que el título para los erizos fue muy merecido y que dará todo para que sea el primero en la institución.

“Es un título importante, a ese vine, ojalá pueda ser el principio de muchas cosas que queremos darle. Yo, antes de venir, sabía al lugar que venía, la necesidad que tenía el grupo y el club, contento de poder aportar y ayudar a mis compañeros”.