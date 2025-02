Washington Ortega y el cómo se pueden interpretar sus números en Alajuelense

Washington Ortega ha tenido poco trabajo en la mayoría de partidos de Alajuelense. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El portero Washington Ortega inició su estadía en Alajuelense con un dato que llamó mucho la atención, pues en siete partidos disputados ha recibido solo dos goles, un registro que lo ubica como el mejor arranque de un guardameta en la historia rojinegra, según un dato publicado por Deportes Repretel.

Al charrúa solo le anotaron en las fechas cuatro ante Herediano y ocho ante el Saprissa, luego ha dejado su marco en cero. En el torneo suma 14 tapadas en total, lo que da un total de dos por partido y tiene un 88% de efectividad hasta el momento.

Los números dan para pensar que lo ha pasado bien, algunos han destacado, más allá de sus condiciones en el arco, que muestra personalidad y prestancia para jugar en un equipo grande como es el León.

El arquero afirma que se ha sentido muy cómodo, que poco a poco ha ido tomando confianza en el arco erizo y que le lleguen muy poco a marco más bien habla bien de lo hecho por la zaga.

“Yo estoy atento para cuando me toca responder, esperemos que todo siga de esta manera, este club es muy grande y se merece tener muchos más títulos y éxitos.

“Hemos logrado mantener muchos marcos en cero, algo que venía costando, es algo que hablamos bastante, yo de mi parte estoy tranquilo, esto no es mío sino que es de todo el equipo”, comentó el arquero.

Sin tirar campanas al viento

Los números en el papel pueden decir mucho, otra cosa es cómo se intepreten, un punto sobre el que le consultamos a Tomás Fonseca, periodista y analista de Tigo Sports, quien basa mucho sus criterios en los datos.

El argentino afirma que para él aún es muy temprano, con estas cifras, para poder decir a cabalidad qué tal ha sido el guardameta y qué se puede esperar de él a futuro.

“En el partido que fue más exigido fue contra Saprissa, en el que atajó bien, las intervenciones que tuvo fueron importantes, pero la verdad es que ha tenido muy poca participación y no tiene que ver con él sino que no le han llegado, en siete partidos que atajó, salvo un tiro de Jorkaeff Azofeifa contra Pérez Zeledón, lo que lo exigieron contra Saprissa y un remate de Alejandro Reyes contra Sporting, casi no ha sido exigido. Tomar una defición tajante de si sirve o no, me parece que no es el momento”, explicó.

De las características que le ha podido ver, destacó algunas cosas que le parecen buenas.

“Me parece un arquero correcto, que tiene liderazgo, voz de mando, que cuando lo llamaron a responder lo hizo bien, pero todavía no puedo ser concluyente porque no tengo una muestra importante de partidos que lo hayan exigido para poder decir algo más.

“Viendo la estadística solo tiene dos atajadas por partido y un 88% de efectividad, un número que es alto, pero dos atajadas por partido es muy bajo, incluso contra la ADG no le patearon al arco. En 14 atajadas yo no puedo definir a un arquero, jamás”, añadió.

Lo que para la estadística no ayuda, para el bando manudo da tranquilidad, al no tener a un portero al que tienen bajo ataque en todos los juegos, situación que es claro en algún momento cambiará y tocará probar metralla.