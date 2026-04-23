Wílmer López vivió un momento muy especial este miércoles con un rival insólito en su carrera en la Liga

Wílmer López se enfrentó por primera vez en su carrera a su hermano, Harold López. (Jose Cordero/José Cordero)

Alajuelense triunfó este miércoles 1-0 ante el Herediano en la jornada 10 de la primera división del fútbol femenino en un partido que fue muy especial para Wílmer López.

Duelo especial: Wílmer López enfrenta por primera vez a su hermano Harold

El Pato tiene seis años en el banquillo de las Leonas, pero hasta hoy no había tenido la oportunidad de enfrentarse a un rival sumamente especial para él, su hermano Harold.

El hermano del Pato fue contratado este certamen como el entrenador del Team y en el juego disputado en el Morera Soto, los López se vieron por primera vez cara a cara en el fútbol femenino.

Como futbolistas se midieron muchas veces en contra, pero en los banquillos apenas se vieron una vez en la segunda división masculina hace unos años en un encuentro entre Jaco Rays y As Puma.

Wílmer López y Harold López llevan mucho tiempo en el fútbol.

Respeto y estilos distintos entre Wílmer y Harold López

“Fue una experiencia bonita, Harold es un entrenador muy inteligente, para muy bien tácticamente a su equipo, les habla mucho al equipo, somos muy diferentes, yo soy más tranquilo, no soy de gritar tanto y darle un poco más de libertad a la jugadora.

“Siempre que uno enfrenta a un persona querida, como el caso de Harold, que es mi hermano, siempre hay una cuestión diferente y especial”, explicó Wílmer en declaraciones difundidas por los rojinegros.

La anécdota del partido: bromas y una tarjeta amarilla

El Pato contó que durante el partido se bromearon y hasta picaron un poquito, como cuando a Harold le sacaron una tarjeta amarilla y Wílmer lo vaciló.

“Yo le dije que todo el tiempo que tengo de estar dirigiendo solo una amarilla me han sacado, nunca me han expulsado y él en tres partidos que lleva, ya le sacaron una, me empató en tarjetas muy rápido”, bromeó.