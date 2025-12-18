Xelajú da noticias que abren de par en par el camino para Amarini Villatoro en el Cartaginés

El Xelajú MC de Guatemala anunció este jueves la salida del entrenador Amarini Villatoro de su plantel, lo que supone un paso importante para poderse vincular al Cartaginés.

Comunicado oficial del club chapín

Mediante un comunicado de prensa, el club chapín le agradeció al técnico el tiempo que los dirigió, periodo en el que ganó una liga local y los llevó a la final de la Copa Centroamericana.

Amarino Villatoro será el próximo técnico del Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco)

El texto íntegro del anuncio

“Club Xelajú MC informa que el profesor Marvin Amarini Villatoro deja de ser el director técnico del primer equipo, luego de tres años y medio al frente de la institución.

Durante su gestión, el profesor Villatoro contribuyó de manera significativa a la historia reciente del club, alcanzando importantes logros deportivos, entre ellos los títulos de Clausura 2023 y Apertura 2024, así como el subcampeonato de la Copa Centroamericana 2025.

Club Xelajú MC agradece profundamente su profesionalismo, compromiso y dedicación, y le desea el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales“, dice la nota.

Camino despejado para llegar a Cartaginés

Cartaginés solo debe anunciar la salida de Andrés Carevic del banquillo. (Jose Cordero/José Cordero)

Tras esta noticia, queda el camino libre para que el DT chapín pueda estampar su firma con los brumosos, con quien ya tiene un acuerdo según sabe La Teja luego de lo que será la salida de Andrés Carevic del cuadro brumoso, anuncio para el que solo hace falta la oficialización.

El argentino dejó a los brumosos porque tomaría una oferta de Sporting FC.