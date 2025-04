Yosimar Arias explota tras la noticia de que Guanacasteca no seguirá más en primera división

Yosimar Arias, extécnico y exgerente deportivo de la ADG explotó y mostró lo dolido que está luego del bombazo que dio la Federación de Fútbol este miércoles, dando a conocer que revocaba la licencia de Guanacasteca de participar en la primera división.

Arias, dijo en el programa 120 Minutos que los responsables tendrán que dar la cara al pueblo nicoyano de lo malo que hicieron

“Es triste pero hay personas responsables, que contesten, que le den la cara a los nicoyanos, que no se escondan. Ahí vi que están llamando al presidente y al de prensa y no han contestado, que lo hagan, que den la cara.

Arias señaló que tiene pruebas en video que hará públicas y que quedará demostrado que algo olía feo desde hace más de un año.

“Es de esto que está pasando, ya lo sabía. Los hice hace más de un año, los tengo con fecha y hora y espero hacerlos públicos, a mí me quitaron de muy mala forma, me mintieron y ni siquiera me han pagado por los años trabajados en la institución.

“Son preocupaciones mías de hace un año, yo dejé de tomar decisiones en el equipo, sabía que esto iba a pasar y para andar adelante hice unos videos y que los voy a dar a conocer en redes sociales próximamente. Nunca me quisieron porque yo siempre exigí buenos jugadores y me mintieron, les pedí que arreglaran el camerino y no, yo era como esa piedrita que incomoda en el zapato”, dijo.

El exfutbolista comentó que a él la gente de Licencias lo entrevistó y dijo la verdad de lo que venía ocurriendo en el club.

“Me entrevistaron como lo hicieron con otros. No iba a ir a mentir, eso era imposible”, señaló.

Al parecer, la ADG cambió de administración y eso no lo notificó a la Federación, lo cual les trajo el fuerte castigo.