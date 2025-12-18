Zona sur dejó a un claro ganador en la Vuelta a Costa Rica este miércoles

El pedalista del 7C Economy Hyundai, Sebastián Calderón, se dejó la sexta etapa de la Vuelta a Costa Rica 2025, en una jornada extensa y exigente en el sur del país.

Calderón impuso su ritmo en el sur

La llegada a la meta estuvo bastante peleada. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Calderón detuvo el cronómetro en 03:40:32, tras completar los 166 kilómetros entre el parque de Pérez Zeledón y la municipalidad de Corredores.

El segundo lugar del día fue para Alejandro Pita, del Giant Toscana Mitsubishi, mientras que José Pablo Sancho, del Colono Bikestation Kölbi, cerró el podio de la etapa. Ambos ingresaron a +00’ del ganador.

Oses sigue firme como líder general

Luis Daniel Oses continúa como el líder de la Vuelta a Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En la clasificación general, Luis Daniel Oses (7C Economy Hyundai) mantiene el liderato con un tiempo acumulado de 18:05:44. Lo siguen Alejandro Granados a +1:37’ y Gabriel Rojas, del Manzaté La Selva Scott, a +1:39’.

Montenegro manda en la montaña

El ecuatoriano Jymmi Montenegro, del Movistar Best PC, continúa dominando la clasificación de montaña, donde suma 40 puntos.

La Vuelta dejó grandes postales este miércoles. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Granados lidera la Sub-23

En la categoría Sub-23, Alejandro Granados (Colono Bikestation Kölbi) es el líder con 18:07:21, seguido por Luis Aguilar (7C Economy Hyundai) a +20’ y Gabriel Pacheco (Manzaté La Selva Scott) a +2:46’.

La zona sur del país retó en grande a los competidores. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Cambios en las metas volantes y puntos

El liderato de las metas volantes pasó a manos de Fredd Matute, del Momentum Racing-GSC-Quici, con 18 puntos, mientras que Jason Huertas, del Manzaté La Selva Scott, se mantiene como líder de la clasificación por puntos con 31 unidades.

Los ciclistas se enfrentaron con todo tipo de caminos este miércoles. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Lo que viene

La siguiente etapa se disputará este jueves, con salida desde el polideportivo de Pérez Zeledón, a partir de las 10 a. m.