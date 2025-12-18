Torneo Nacional

Zona sur dejó a un claro ganador en la Vuelta a Costa Rica este miércoles

Vuelta a Costa Rica cumplió su sexta etapa en un día muy exigente

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado

El pedalista del 7C Economy Hyundai, Sebastián Calderón, se dejó la sexta etapa de la Vuelta a Costa Rica 2025, en una jornada extensa y exigente en el sur del país.

Calderón impuso su ritmo en el sur

Vuelta ciclística a Costa Rica 2025, sexta etapa
La llegada a la meta estuvo bastante peleada. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Calderón detuvo el cronómetro en 03:40:32, tras completar los 166 kilómetros entre el parque de Pérez Zeledón y la municipalidad de Corredores.

El segundo lugar del día fue para Alejandro Pita, del Giant Toscana Mitsubishi, mientras que José Pablo Sancho, del Colono Bikestation Kölbi, cerró el podio de la etapa. Ambos ingresaron a +00’ del ganador.

Oses sigue firme como líder general

Vuelta ciclística a Costa Rica 2025, sexta etapa
Luis Daniel Oses continúa como el líder de la Vuelta a Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En la clasificación general, Luis Daniel Oses (7C Economy Hyundai) mantiene el liderato con un tiempo acumulado de 18:05:44. Lo siguen Alejandro Granados a +1:37’ y Gabriel Rojas, del Manzaté La Selva Scott, a +1:39’.

Montenegro manda en la montaña

El ecuatoriano Jymmi Montenegro, del Movistar Best PC, continúa dominando la clasificación de montaña, donde suma 40 puntos.

Vuelta ciclística a Costa Rica 2025, sexta etapa
La Vuelta dejó grandes postales este miércoles. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Granados lidera la Sub-23

En la categoría Sub-23, Alejandro Granados (Colono Bikestation Kölbi) es el líder con 18:07:21, seguido por Luis Aguilar (7C Economy Hyundai) a +20’ y Gabriel Pacheco (Manzaté La Selva Scott) a +2:46’.

Vuelta ciclística a Costa Rica 2025, sexta etapa
La zona sur del país retó en grande a los competidores. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Cambios en las metas volantes y puntos

El liderato de las metas volantes pasó a manos de Fredd Matute, del Momentum Racing-GSC-Quici, con 18 puntos, mientras que Jason Huertas, del Manzaté La Selva Scott, se mantiene como líder de la clasificación por puntos con 31 unidades.

Vuelta ciclística a Costa Rica 2025, sexta etapa
Los ciclistas se enfrentaron con todo tipo de caminos este miércoles. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Lo que viene

La siguiente etapa se disputará este jueves, con salida desde el polideportivo de Pérez Zeledón, a partir de las 10 a. m.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Vuelta a Costa Rica 2025CiclismoCosta RicaSebastián CalderónLuis Daniel Oses
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.