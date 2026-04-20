Trabajador accidentado en estadio del Herediano salió del hospital y lo que hizo Jafet Soto lo deja a uno sin palabras

El Club Sport Herediano dio a conocer este lunes un nuevo reporte sobre el estado de salud del trabajador que sufrió un accidente durante la construcción del estadio Eladio Rosabal Cordero.

De acuerdo con el comunicado oficial, el colaborador presenta una evolución favorable en su proceso de recuperación.

El incidente ocurrió el pasado 6 de abril, en medio de los trabajos finales del nuevo recinto deportivo, un proyecto emblemático para la institución.

El trabajador ya fue dado de alta. (Cortesía: Herediano/Cortesía: Herediano)

Alta médica y regreso a casa

“Este lunes 20 de abril de 2026, el colaborador recibió el alta médica y continuará su recuperación en su hogar, acompañado por su familia. Asimismo, visitó las oficinas del Club Sport Herediano y el proyecto de construcción del nuevo estadio, donde fue recibido por Jafet Soto, así como por sus compañeros y personeros del proyecto, quienes pudieron expresarle personalmente su cercanía, respaldo y solidaridad en este momento”, indicaron.

Apoyo constante del club

Desde la institución reiteraron que el bienestar de sus colaboradores es una prioridad permanente. Además, aseguraron que continuarán brindando el acompañamiento necesario durante el proceso de recuperación.

“Nos alegra profundamente saber que ya se encuentra en casa, junto a su familia. Le reiteramos todo nuestro apoyo y seguiremos pendientes de su bienestar”, agregaron.