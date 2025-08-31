Deportes

Tragedia en el fútbol: muere aficionado al caer del techo de un estadio

Un lamentable hecho enluta el fútbol

Por Franklin Arroyo y AFP

Otra tragedia relacionada al fútbol se produjo este domingo, esta vez en el clásico chileno entre Colo Colo y la Universidad de Chile, juego celebrado en el Monumental de Santiago.

Un hincha de Colo Colo murió tras caer desde un techo en el estadio Monumental. en el marco del superclásico del fútbol chileno, confirmó la Policía a la AFP.

“Efectivamente, se registró un accidente que terminó con una persona fallecida en el estadio Monumental”, relató un vocero del departamento de Comunicaciones de la Policía chilena.

De acuerdo con la versión policial, el hincha cayó cuando intentaba cambiarse de sector dentro del estadio y no por disturbios.

El duelo entre los dos equipos más populares no fue suspendido. Colo Colo se impuso gracias al gol de Vicente Pizarro a los 82 minutos.

El encuentro, correspondiente a la vigésima segunda fecha del fútbol chileno, se disputó bajo estrictas medidas de seguridad y con un amplio despliegue policial en los alrededores del estadio Monumental de Santiago.

En el arranque del partido no se registraron incidentes mayores entre ambas aficiones.

El duelo es el segundo que juega por el torneo local la Universidad de Chile luego de los violentos incidentes que se registraron en Buenos Aires en el duelo por Copa Sudamericana ante Independiente de Avellanada.

Hinchas de ambos equipos (la U e Independiente) se atacaron la semana pasada con cuchillos, palos y granadas de estruendo dentro del estadio Libertadores de América, en una batalla que dejó 19 heridos y otro centenar de aficionados chilenos detenidos.

