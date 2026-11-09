Tres exárbitros coinciden acerca del penal no pitado a Puntarenas contra Saprissa, pero uno piensa muy distinto

La jugada del penal que no se decretó por la entrada de Mariano Torres sobre Kliver Gómez, en el cierre del partido entre Saprissa y Puntarenas, sigue siendo tema de debate, ya que pudo cambiar drásticamente el resultado del partido y la tabla de posiciones.

Ante la importancia de la acción y por ser prácticamente en los minutos finales del juego, en caso de que se hubiera marcado el penal y terminara en gol, en La Teja conversamos con exárbitros para que nos dieran su opinión sobre la jugada.

La jugada fue protagonizada por Kliver y Mariano. (JOHN DURAN/John Durán)

Henry Bejarano

“El árbitro Cristopher no la quiere ver, porque la ve; eso se llama tener vocación para arbitrar. Siempre ha tenido problemas para arbitrar.

“Luego, no es una zancadilla, eso es una patada por detrás, imprudente, por lo que es un claro penal a favor de Puntarenas, y el VAR increíblemente no entra”, señaló el exárbitro.

Bejarano también le lanzó un duro recado a la Comisión de Arbitraje y a su nuevo presidente, Miguel Chacón.

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“Trajeron a un experto mexicano en el VAR, que no lo querían en México, pero como era muy amigo de Enrique Osses, lo traen aquí, le pagan buena plata y no sirve para nada. Estas son las cosas en las que el VAR ha venido con ineficiencias, y esta gente no se quiere comprometer en sancionar faltas muy claras y fáciles, pero en el VAR, los que lo manejan son a veces incompetentes, no todos, pero la mayoría. Esa acción es un penal muy claro”, sentenció el exsilbatero.

Édgar Rodríguez

“Efectivamente, es una falta de penal, se da en dos ocasiones simultáneas en las que Mariano no tiene ninguna oportunidad de jugar el balón, ya que la marca la viene haciendo desde atrás. Para mí es un penal claro”, apuntó el exsilbatero.

Saprissa ganó 2-1 al Puerto con un tanto en el cierre. (JOHN DURAN/John Durán)

Rodríguez también aprovechó para mandarles un importante mensaje a los encargados del arbitraje en nuestro país.

“Lo que más me preocupa es que seguimos con lo mismo, y es la actuación del VAR. Al presidente mexicano lo traen con muchos atestados, pero seguimos en lo mismo, no se ve cambio alguno, más bien empeora, y debería haber más compromiso por parte de los árbitros para estar más cerca de la jugada y estar mejor ubicados. Tiene que existir una unificación de criterios en la Comisión de Arbitraje. Vamos de mal en peor”, agregó.

Marvin Amores

El exsilbatero fue claro al hablar con La Teja e indicar que la acción de Mariano Torres sobre Kliver Gómez en la reposición se debía pitar como penal a favor de los chuchequeros.

“Mariano desestabiliza al jugador de Puntarenas, era penal para los porteños”, comentó.

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Para Wálter Quesada no era falta

El exsilbatero nacional habló con La Teja y brindó una explicación detallada de por qué la jugada polémica de Torres sobre Kliver no fue una infracción.

“El puntarenense Kliver Gómez cae dentro del área penal del Deportivo Saprissa en el momento que disputaba el balón con Mariano Torres. Piden penal por falta del saprissista; sin embargo, existe contacto entre ambos, pero este es parte de la disputa. Con la evidencia que tengo, no considero que exista falta de Mariano sobre Kliver”, mencionó don Wálter a La Teja.

Para el exsilbatero, hay un criterio uniforme en esta acción con respecto a otras que tampoco se pitaron, y él lo explicó de manera clara.

“La acción, que fue la última en el juego Puntarenas vs. San Carlos, cae el jugador porteño Wilson Hernández por un roce cuando disputaba el balón con su adversario Jean Carlo Agüero y este no alcanzaba para sancionarla como penal”.

Para Quesada no fue penal la jugada de Mariano y Kliver. (Jose Cordero)

“La acción de Axel Amador en el juego San Carlos vs. Pérez Zeledón no debió sancionarse como penal, ya que el jugador generaleño se va sujetando, disputando el balón con dos adversarios y se cae, tampoco alcanzaba para falta.

“En el juego de Alajuelense vs. Sporting, cae Kenyel Michel en el área de penal del Sporting por un roce con el jugador Carlos Pineda y no se sanciona penal porque el roce es parte del juego.

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Quesada concluyó que no tenía que pitarse como falta, según el criterio aplicado a las otras jugadas expuestas.

“¿Por qué se le debe sancionar como falta al saprissista Mariano Torres por la acción que protagonizó con el puntarenense Kliver Gómez, si él va en busca y disputa del balón y, por el roce o contacto que se da, ambos jugadores caen?”, finalizó don Wálter.