El Tribunal Disciplinario dejó sin efecto la tarjeta roja que recibió el delantero de Alajuelense, Luis Díaz, el lunes pasado en el juego ante Cartaginés.

El atacante fue expulsado por una falta contra el brumoso Diego González al cierre del clásico provincial, que terminó con marcador 1-2 a favor de los blanquiazules.

Este miércoles, el tribunal dio a conocer las razones por las cuales dejó sin efecto la sanción que recibió el futbolista liguista.

El Tribunal Disciplinario deja sin efecto la expulsión de Luis Díaz. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Las razones

Esto señaló el Disciplinario en un comunicado de prensa:

“El Tribunal Disciplinario de la FCRF informa que la LDA presentó un proceso sumario por error manifiesto por lo que el tribunal establece que, tras conocer el caso y verificar el video oficial, así como la prueba pertinente, determina que existió un error manifiesto por parte del árbitro, pues se comprobó que el jugador Luis Díaz, de la Liga Deportiva Alajuelense, no incurrió en conducta violenta.

“Esta conclusión coincide, además, con lo establecido por la Comisión de Arbitraje en su informe oficial.

“En consecuencia, el Tribunal resuelve dejar sin efectos disciplinarios la tarjeta roja mostrada al jugador Luis Díaz en el minuto 92 en el partido de la LDA ante el Club Sport Cartaginés”.