Tricolor deberá superar el desgaste físico ante un Estados Unidos descansado

La selección nacional tendrá un compromiso muy complicado ante Estados Unidos este miércoles en el estadio Lower.com Field en Columbus, Ohio.

Los dirigidos por Luis Fernando Suárez tendrán que luchar contra el desgaste generado por los partidos ante Honduras y El Salvador, que fueron enfrentados por una base de la Tricolor que sobrepasa los 30 años y que apenas mostró un par de cambios.

Dichas variantes se dan más por necesidad que por una cuestión de gusto, en contraste con Estados Unidos que se reservó al menos cinco jugadores top para el duelo ante los ticos. Es decir, no tuvieron participación en Panamá y llegan bien descansados.

Costa Rica va por el triunfo ante Estados Unidos, una sede que siempre nos cuesta. foto John Durán Costa Rica va por el triunfo ante Estados Unidos, una sede que siempre nos cuesta. foto John Durán (JOHN DURAN)

La Tricolor además, enfrentó un viaje desgastante a Columbus, Ohio, pues una tormenta eléctrica en Alajuela, que prácticamente duró toda la tarde del lunes, retrasó el vuelo cuatro horas.

Los jugadores debieron quedarse en la terminal aérea.

El arribo, que estaba previsto para el lunes a las 9:45 de la noche, se atrasó hasta las 3 de la mañana del martes, una situación que sin duda afecta a la Tricolor.

En contraste, los gringos viajaron el mismo domingo de Panamá a su país sin inconvenientes y desde ese día están concentrados.

Lógicamente ese imprevisto tiene consecuencias que el cuerpo técnico y médico de la Sele debe mitigar con una serie de medidas.

El técnico Luis Fernando Suárez dijo en la conferencia de este martes que el viaje fue complicado, pero que no había ningún jugador comprometido en la parte física, luego de tanto trajín.

“Cuando son tres partidos el esfuerzo es mayor. Antes ya era complicado para nosotros los entrenadores con dos juegos, pero ahora con tres es demasiado difícil.

“El esfuerzo para todos los jugadores es mayor en la parte física, están haciendo un gran esfuerzo y tuvimos ese pequeño problema con el viaje, nos quedamos cuatro horas parados por tormenta en el aeropuerto”, dijo.

Añadió que ese tiempo perdido pudieron ser utilizados en la parte de recuperación de los futbolistas y añadió que este miércoles repasarán la condición de cada uno para tomar decisiones, pero de momento todos están bien.

Milton Rivas, máster en preparación física y rendimiento deportivo, dijo que esos pequeños detalles sí inciden en el rendimiento de un equipo y dio algunos bolados para mitigar esos efectos.

Los seleccionados tuvieron terapia en cámara hiperbárica. Fedefutbol Los seleccionados tuvieron terapia en cámara hiperbárica. Fedefutbol (Fedefutbol)

“Llegaron tarde y es importante respetarles las horas de dormir, dejar el asunto libre, que ellos mismos, por el instinto biológico se levanten. No decir, todos a las diez, o a las once, sino cada uno naturalmente se vaya levantando porque no todos tienen la misma edad y por lo tanto, no se recuperan igual”, explicó.

Milton recomienda que tanto este martes como el miércoles, el día del partido, el asunto de la levantada sea igual.



“Otro asunto que ayuda es el movimiento, mover el cuerpo. El día del juego yo haría un estiramiento leve, bien dirigido, que ayude a recuperar”, explicó.

El técnico nacional Henry Duarte también considera que esos factores no solo inciden en el rendimiento, sino que las circunstancias favorecen a Estados Unidos.

Duarte recomienda una recuperación con base en hielo (crioterapia), con cama hiperbárica si fuera posible y otras medidas.

“Hay que ingerir vitaminas, minerales, proteínas, masaje corporal y activar los mecanismos biológicos y físicos con un entrenamiento de no más de 40 minutos”, expresó.

La dieta es fundamental y debe contener proteína, pero que no sea de una digestión lenta, como las carnes rojas.

Los expertos consideran que en contraste a la juventud gringa, los ticos tendrán un equipo cargado de experiencia, que controla mejor los tiempos del partido y no hacen esfuerzos innecesarios. Esos factores son ventajosos para la Tricolor.

Algunos de los jóvenes no han podido acomodarse con la Tricolor, como Randall Leal. Fedefutbol Algunos de los jóvenes no han podido acomodarse con la Tricolor, como Randall Leal. Fedefutbol (Fedefutbol)

Estados Unidos tiene un promedio de edad de 23 años y medio mientras que la selección nacional anda en 29 años.