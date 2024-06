Trifulca en Hatillo pudo evitarse, pero autoridades no hicieron caso de advertencias

Tres cartas que mandó el equipo de la Academia de Fútbol Integral Vargas (Afiv) a las autoridades correspondientes advertían sobre el peligro de realizar partidos en la cancha de Hatillo 8, pero no hubo respuestas satisfactorias y siempre programaron los partidos allí.

Este domingo 9 de junio, un partido de la categoría U-20 de Linafa entre Atlético Junior y Afiv, en la plaza de Hatillo 8 y programado a la 1 de la tarde, terminó en una tremenda trifulca que mandó a nueve jugadores visitantes al hospital. Uno de ellos deberá ser intervenido quirúrgicamente porque le desmontaron la mandíbula de una patada.

La Academia de Fútbol Integral Vargas de San Francisco de Dos Ríos pidió que el partido no se jugara en esa cancha. (Facebook )

La Teja tiene copia de las tres cartas que enviaron los de Afiv al presidente de la Región 7, Álvaro Aguilar (una de ellas) y al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José (las otras dos), en las que advertían sobre el posible peligro que enfrentaban al ir a jugar allí y proponían como opción la cancha de Hatillo 4 y las 8 de la mañana, para que no hubiera mucha gente.

En una carta enviada el 6 de junio a Reynaldo Fernández, director deportivo del Comité Cantonal, le expone la situación que vivieron en un partido previo, entre los mismos equipos, pero en otra categoría y donde incluso, describe una amenaza de muerte. En la carta se dice que los entrenadores del partido del domingo (el de Atlético Junior era el otro), estaban de acuerdo en que fuera en Hatillo 4 y a las 8 de la mañana.

“En este partido yo estuve presente, detrás del banquillo tuvimos todo el partido una turba de gente que no se cansó de lanzar todo tipo de improperios, insultos, amenazas, escupitajos, etc. Yo personalmente recibí una amenaza de muerte de un aficionado que literalmente dijo le valía matarme. La barra nos dijo varias veces que si ganábamos el partido nos iban a esperar afuera para agredirnos”, dice parte de la carta.

LEA MÁS: Le quiebran mandíbula a joven en partido en Hatillo 8 y nueve más van a parar al hospital

Esa carta la firmó Herbert Vargas, coordinador de la Academia.

Gustavo Mata, exministro de Salud, dijo que ese tipo de advertencias no se pueden minimizar y deben ser atendidas y tomadas en serio. Cree que fue un error programar el partido allí con ese antecedente.

Este joven terminó con la mandíbula desmontada. (Cortesía )

“Cuando hay situaciones así, con advertencias se deben tomar medidas disuasivas. Le doy un ejemplo, cuando trabajaba en el OIJ teníamos un informante que nos decía que tal banco sería asaltado, nosotros entonces metíamos dos patrullas frente al banco y ya no ocurría, al menos en ese momento”, explicó.

Dijo que a como está la sociedad, las autoridades, las del fútbol en este caso, no están para jugar “chapitas”.

“Si hay indicativos de amenazas, de alertas, deben tomarse en serio, con la vida humana no se juega y menos cuando van familias a esos lugares. Si las autoridades no entienden y hay evidencia, la única manera en que lo hagan es con el dedo acusador en los Tribunales de Justicia”, añadió.

Al respecto de las cartas, Juan Carlos Román, presidente de Linafa, dijo que deben tomar como referencia antecedentes de disturbios en esa cancha y no los tenían (pese a las cartas) y que muchas veces los equipos desean sacar ventaja deportiva.

“No es un asunto fácil. Generalmente, cuando hay solicitudes de este tipo trasladamos los partidos a la cancha alterna, pero depende del informe arbitral y el informe no lo dice claro (no se refiere al informe del domingo). Si no hay un fiscal, nos basamos en el informe. Lo que pasa es preocupante, creo que de alguna manera se está trasladando el deterioro de la sociedad a los campos de juego”, señaló.

Gustavo Mata afirma que esas advertencias debesn ser tomadas en serio. (Alexander Caravaca)

Incluso, dijo que ha notado más violencia en los últimos meses en partidos de Linafa, en ligas menores y en juegos nacionales.

Otra carta está fechada el 8 de abril y es la primera. La firma Gabriel Peralta, presidente del proyecto de Afiv y dirigida a Álvaro Madrigal, presidente de la Región 7 de Linafa. En esa se relata un malestar por el manejo que se dio con la convocatoria del árbitro y por los insultos que recibían los jugadores, por parte del técnico contrario.

También hay otra carta del 13 de mayo, la más extensa, firmada por Herberth Vargas, dirigida al Comité Cantonal y con los sellos de recibida. La carta es una queja por el supuesto comportamiento poco deportivo del entrenador del Atlético Junior en el partido de vuelta, realizado en San Francisco y el montón de insultos que profirió. En esa carta agregan que podrían tomar acciones judiciales contra el entrenador.

Linafa envió a pedir una ampliación del informe arbitral para evaluar el asunto y tomar medidas.