Triunfo del Cartaginés en Tibás que muchos olvidan cambia la cara a famoso récord de Saprissa

El 7 de diciembre del 2022, Saprissa perdió por última vez en su casa y fue ante el Cartaginés. (Jose Cordero)

Entre aficionados y algunos medios de comunicación, del invicto del Saprissa en Tibás se ha hablado mucho desde hace rato, se destaca a lo grande que el Monstruo tiene más de un año sin perder en su casa.

Los datos mostrados dictan que la última derrota que sufrió el bicampeón en la Cueva data del 20 de abril del 2022 cuando perdió 1-0 con el Herediano, un año y cuatro meses de no perder en campeonato nacional.

Es importante hacer la salvedad que la imbatibilidad morada es en el torneo criollo, dado que en el último año sí registra una derrota en su casa y se la propinó casualmente el rival con el que se medirá este jueves por la Copa Centroamericana, el Cartaginés.

¿Cuándo ganaron los brumosos en la Cueva y por qué algunos no recuerdan esa mejenga? Tal vez el motivo puede ser que se dio durante la edición del Torneo de Copa 2022.

Datos del periodista y estadígrafo Alexander Gaitán reflejan la victoria el 7 de diciembre del 2022 cuando los blanquiazules ganaron 2-0 con tantos de Kevin Espinoza y José Luis Quirós en el partido de ida de las semifinales del torneo copero.

Esa fue la segunda de sus dos victorias recientes en Tibás, la otra se remite a campeonato nacional cuando triunfó por 4-2 el 22 de enero con goles de Dylan Flores, Allen Gueva, Jeikel Venegas y su gran verdugo, Marcel Hernández.

Ya con esto queda claro que el rival morado de este jueves no le impresiona ir a Tibás a ganar y que los datos de invictos con él no aplican, pues fue el último que dejó en silencio ese escenario.

“Enfrentar a Saprissa es uno de los duelos en los que más me gusta ver al Cartaginés. La historia reciente demuestra que a los brumosos les ha ido bien y tienen con qué volver a ganar en Tibás. Será un buen juego”, opinó Gaitán.

Para el Cartaginés ir a ganar a Tibás ya no es algo pegado del cielo. (Jose Cordero)

Ya no asusta

Rodolfo Méndez, periodista y conocedor a profundidad del equipo brumoso, nos dijo que a la victoria en torneo de Copa no se puede hacer por menos, pues fue un torneo oficial de Unafut, por puntos, por lo que cuenta como cualquier otro torneo.

A diferencia de otras épocas, Méndez cree que el Cartaginés en un momento cambió su mentalidad y ya no le asusta ir a Tibás a buscar cosas importantes.

“Ha cambiado, no sé por qué será, pero ese concepto es claro que cambió, no sé si es la mentalidad del Cartaginés que cambió o los jugadores, pero ya no es lo mismo. Es más, se lo puedo decir así, hay respeto, porque no quiero que se malentienda, pero ya no asusta como antes”, dijo el también narrador.

Uno de los factores que también inyecta de confianza a los blanquiazules es contar con Marcel Hernández, quien tiene a Saprissa como su victoria favorita, a quien le ha anotado 14 goles, parte de los números que han balanceado la historia entre ambos equipos.

Marcel Hernández sabe muy bien hacer de las suyas en Tibás. (JOHN DURAN)

“Ya uno ve que ese concepto cambió y no lo digo yo, lo dicen los números, Cartaginés va y a Saprissa le cuesta ganarle, en más de una vez más bien es que sale con victorias y empates, ha sido muy incómodo para Saprissa y más en el tiempo de Marcel, que va y les anota con regularidad.

“No es que es fácil y va a pasear a Tibás, no es así, pero de un tiempo para acá es claro que las cosas han cambiado”, comentó.

Méndez cree que el partido de este jueves será muy parejo y no ve un claro favorito.

Roce fresquito

La mejenga entre brumosos y morados que está más fresquita, sin duda, es la del 22 de julio, el duelo por la Recopa que se disputó en el estadio Fello y en el que los tibaseños triunfaron en penales luego de empatar sin goles.

Esta vez no hay una copa de medio, pero sí el iniciar con buen pie un torneo cuya fase de grupos es diferente a las que se suelen jugar con dos rondas de visita a ida y vuelta.

En el torneo centroamericano los equipos solo se enfrentan una vez, emparejados en grupos de cinco, juegan dos partidos en casa y dos de visita y listo. Clasifican a la otra ronda los primeros dos.

Los ticos comparten el grupo A con el Cobán Imperial de Guatemala , el Jocoro de El Salvador y el Universitario de Panamá. Este martes dio inicio el grupo con la victoria por 4-1 del Cobán ante Jocoro en tierra cuscatleca.