Tsunami en Puntarenas deja fuera del equipo a varias de sus figuras. (La Nación/Cortesía: Puntarenas FC)

Puntarenas tomó una fuerte decisión este martes y es la salida de varias de sus figuras.

Se trata de Daniel Quirós, Keylor Ramírez, Miguel Sansores y Gael Alpízar, quienes no continuarán en el club.

“Agradecemos su compromiso y entrega vistiendo el color más feliz, y les deseamos éxitos en cada etapa que venga de su carrera profesional”, escribió la institución en sus redes sociales.

Los porteños se ubican en la novena posición del Torneo de Apertura 2025 con 4 puntos, por lo que están tomando decisiones de manera urgente, de cara al duelo ante Cartaginés programado para el próximo domingo.

Entre los cambios también está el regreso del jugador Alexis Cundumi, procedente de Sporting, lo cual comunicó el mismo equipo minutos después de anunciar las salidas.