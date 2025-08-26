Deportes

Tsunami en Puntarenas deja fuera del equipo a varias de sus figuras

Puntarenas pierde a varias de sus figuras en pleno inicio del torneo

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre
Puntarenas FC Torneo Apertura 2025 Alajuelense Cortesía: Puntarenas FC
Tsunami en Puntarenas deja fuera del equipo a varias de sus figuras. (La Nación/Cortesía: Puntarenas FC)

Puntarenas tomó una fuerte decisión este martes y es la salida de varias de sus figuras.

Se trata de Daniel Quirós, Keylor Ramírez, Miguel Sansores y Gael Alpízar, quienes no continuarán en el club.

“Agradecemos su compromiso y entrega vistiendo el color más feliz, y les deseamos éxitos en cada etapa que venga de su carrera profesional”, escribió la institución en sus redes sociales.

Los porteños se ubican en la novena posición del Torneo de Apertura 2025 con 4 puntos, por lo que están tomando decisiones de manera urgente, de cara al duelo ante Cartaginés programado para el próximo domingo.

Entre los cambios también está el regreso del jugador Alexis Cundumi, procedente de Sporting, lo cual comunicó el mismo equipo minutos después de anunciar las salidas.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
PuntarenasSalida de jugadores
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.