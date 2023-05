Ulises Segura le recordó algo a Alajuelense

Ulises Segura sabe que la serie ante Liga Deportiva Alajuelense será difícil, porque son los dos mejores equipos del campeonato; sin embargo, les mandó un recordatorio a los manudos.

El volante conversó con la prensa en la zona mixta, luego de que terminara el partido entre Saprissa y Herediano por la semifinal, la cual acabó a favor de los morados.

“Creo que será un espectáculo, llegan los dos equipos que estuvieron en mejor forma durante el torneo. La Liga es un gran equipo, tiene un gran técnico, que los pone a jugar de buena manera, así que vamos a tener que plantear estos días el enfoque que le vamos a dar al partido, pero sabemos muy bien que ya hicimos daño en el estadio de ellos, que vamos a agarrarlo como aprendizaje. Sabemos que es una final, que se juega distinto, pero por dicha hemos hecho daño allí y sabemos que lo podemos hacer”.

Ulises Segura les recordó a los manudos que ya les ganaron en el Alejandro Morera Soto.

Segura dijo que no le preocupa el buen momento que pasan algunos jugadores de la Liga, pues cree que en el fútbol lo importante es lo colectivo.

“Siempre he pensado que el fútbol es colectivo, mientras usted domine el colectivo del otro equipo todo va a salir bien, por ahí pueden tener figuras, lo importante es dominar el sistema que ellos aplican, las jugadas que ellos hacen y contrarrestar eso para que no nos hagan daño”, añadió.

Además aseguró, que en su caso, puede aportar más, pero que ha sido complicado salir de dos años sufriendo por lesiones de rodilla.

“Venía de tener siete partidos de titular consecutivos, que eso no lo lograba en más de un año, y es normal que luego se me dio la carga muscular y me perdí dos partidos y ahora estar de vuelta en fase importante, haber jugado una semifinal, habla bien de la preparación, siento que puedo dar más, que puedo estar mejor físicamente, pero no se logra de la noche a la mañana”, añadió.