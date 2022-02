Ulises Segura quiere demostrar que puede levantarse tras año y cinco meses sin jugar

Ulises Segura buscará demostrar que puede retomar su mejor juego pronto. Foto: Cortesía Saprissa

Ulises Segura jugó por última vez un partido de fútbol el 13 de setiembre del 2020. Su entonces equipo, el DC United de la MLS, ese día cayó 2-0 ante el New York Red Bull. Por eso lleva casi un año y cinco meses esperando la oportunidad de regresar a las canchas.

Fue una lesión en la pantorrilla izquierda, luego de desgarrarse por completo el músculo, la que lo sacó de acción y, en diciembre de ese año, el DC United lo transfirió al Austin FC, de la misma liga.

En el equipo texano las noticias tampoco fueron buenas, porque en abril del 2021, cuando estaba por iniciar la temporada de la MLS, tuvo que ser operado de la rodilla izquierda, por lo que se perdió prácticamente toda la temporada. Ni siquiera pudo debutar con su nuevo club.

En enero del 2022, el Austin anunció su baja y fue cuando apareció Saprissa al rescate, para darle la oportunidad de jugar nuevamente luego de este prolongado calvario.

En la conferencia de prensa de su presentación, la mayoría de las preguntas hacía el jugador fueron por ese punto. El jugador afirma que está totalmente recuperado, que se siente en condiciones para jugar, pero que luego de tanto tiempo sin hacerlo, es lógico que tendrá que ir tomando forma.

“Mi lesión está superada completamente, en lo físico me he sentido muy bien, hoy completé mi primer práctica, pero cuánto jugaré ya no está en mis manos, sino del cuerpo técnico y los preparadores físicos, ellos verán cómo estoy físicamente, pero sí estoy para aportar minutos. La cancha, los entrenamientos y todos los minutos que vaya sumando son los que me irán dando mi rendimiento.

“Sé que no es de la noche a la mañana, pero vengo con toda la disposición y mentalidad positiva. Siempre he sido un jugador que se levanta ante la adversidad. Es cierto, tengo desde setiembre (del 2020) de no jugar, pero me he mantenido entrenando, estoy muy tranquilo”, dijo ante la consulta de La Teja.

Segura afirma que algo que lo deja muy tranquilo es que estuvo en las mejores manos, con doctores en los Estados Unidos, quienes estuvieron a cargo de todo su proceso.

Ulises Segura fue atendido y operado en los Estados Unidos. Foto: Archivo.

Renacer

Para Ulises, este es un renacer en su carrera, algo que quiere marcar como un punto y parte y volver a ser el que era antes de marcharse a la MLS en el 2018.

“Empezamos conversaciones hace unas dos semanas, todo fluyó de la mejor manera, lo que me dejó muy feliz y motivado para este siguiente paso. Este es como un 2.0 en mi carrera, una lesión muchas veces creo que hace al jugador más fuerte y maduro y así lo he tomado.

“Han pasado meses de no jugar un partido, pero fueron solo ocho meses de rehabilitación, antes de eso entrenaba normal, lo venía haciendo muy bien, lo que necesito ahora es estar en la cancha”, comentó.

Como Segura fue puesto en libertad por el Austin, Saprissa negoció de manera directa con el jugador, por lo que no hubo complicaciones en lo contractual ni en lo económico, siguiendo una línea muy similar de fichajes que han realizado los morados este semestre.

“Le quiero agradecer el enorme esfuerzo que ha hecho por estar aquí, por incorporarse con nosotros esta temporada y demostrarnos el gran cariño que le tiene a la institución y lo gran morado que es”, comentó el gerente deportivo de la S, el español Ángel Luis Catalina.

Segura es el primer legionario que el ibérico logra repatriar después de varios intentos fallidos.