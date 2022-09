Ulises Segura sobre su lesión: “Me encerraba a llorar en el cuarto”

Ulises Segura Deportivo Saprissa Ulises Segura fue presentado como nuevo jugador del Saprissa por el gerente deportivo Ángel Catalina- 1 de febrero del 2022 Cortesía Saprissa

El volante del Deportivo Saprissa Ulises Segura está con el ánimo al tope y se recupera satisfactoriamente de la lesión de ligamento cruzado que sufrió en su pierna derecha a finales de mayo, pero para estar así debió pasar por donde asustan.

El jugador, de 29 años, no ocultó que los primeros días fuera de la cancha estuvieron cargados de tristeza, pues hace un año se recuperaba de un trasplante de rodilla en la pierna izquierda, pero poco a poco ha recobrado el ánimo y las fuerzas para estar puras tejas.

Según reportó el Saprissa, Segura estaría fuera de la cancha entre 7 y 9 meses y ya han pasado dos meses y medio desde la cirugía. El mediocampista conversó con La Teja y contó cómo ha logrado sortear esta nueva prueba en su carrera.

Con ánimo

- ¿Cómo se siente después de la cirugía?

Ahorita tengo dos meses y medio y me he sentido muy bien, he sentido que el proceso ha evolucionado de buena manera, inclusive vamos súperadelantados, según lo que me han comentado los fisioterapeutas y el doctor.

Me da felicidad saber que voy por buen camino, ese tiempo que llevo adelantado me da la fuerza para potenciar masa muscular. Lo mío fue una ruptura de ligamento cruzado y se pensó que también había rotura de los meniscos, pero afortunadamente no fue así.

Estuve usando muletas hasta hace un mes, tengo tres semanas de no usarlas y como en todo proceso, al inicio tuve que adaptarme para poner el pie en el suelo.

Estoy empezando con la recuperación, e inclusive si se hablara a nivel médico, el ligamento no estaría pegado, eso pega hasta los tres meses de la cirugía. Entonces puedo sentirme bien, pero es muy engañoso para decir que puedo hacer muchas cosas. Hay que tener mucho cuidado.

Carolina, la esposa de Ulises le ha ayudado con su recuperación. Cortesía.

- ¿Cómo se toma una nueva cirugía después de lo que pasó hace un año?

La verdad en eso no puedo mentir, ha sido un proceso en el que he ido aprendiendo sobre la marcha, no tanto por la gravedad de la lesión, porque hace un año exactamente tuve la lesión en la rodilla izquierda, pero no deja de ser una lesión grave.

Después de un año de esa cirugía, volverme a encontrar con otra operación me impactó, me puso en shock, llevaba meses ya entrenando, jugando, me estaba sintiendo el jugador que suelo ser.

Los primeros días fueron difíciles, no quería tener contacto con nadie, es parte del proceso, pero Dios me dio la fuerza y mi familia que ha estado conmigo en todo momento.

Segura regresó al país a inicios del 2022 para vestirse nuevamente de morado. Archivo.

Las lesiones son diferentes, pero pasé una cantidad de tiempo parecida fuera de la cancha y para esta la primera cirugía me ha ayudado a llevar mejor el proceso, ha sido más fácil, esta vez las molestias han sido mínimas.

- ¿Qué ha sido lo más difícil de este proceso?

He tenido pocas lesiones en mi carrera, creo que he sido un gran profesional, he invertido en mi cuerpo, he hecho trabajo preventivo, trabajo extra, porque sé que mi cuerpo es mi herramienta de trabajo y ahora entiendo que el no haber tenido lesiones no quiere decir que no estemos expuestos a ellas.

Al inicio había mucha tristeza, frustración, no saber qué sucedía alrededor y era bastante difícil, pero al final el fútbol es un deporte que lo hacemos por pasión, por amor y en la vida hay cosas más difíciles.

Con esto no he podido evitar recordar la muerte de mi papá, esto no se compara con la muerte de un ser querido o tener una enfermedad más grave y por ahí trato de ver las cosas de una manera positiva. Ponerle amor a la recuperación, dejar todo en manos de Dios y después de eso seguir con la rehabilitación para volver más fuerte.

- ¿Cómo lo acuerpa la familia en este momento?

Mi esposa, Carolina, y mis hijas, Luciana y Paulina, han sido como mi protector, ellas han llorado conmigo, sufrido conmigo, mis hijas están pequeñas y su inocencia me alegra el día. El tenerlas conmigo es lo más importante, psicológicamente es bueno estar con ellas.

Las primeras semanas fueron las más complicadas, ocupaba mucha ayuda, mi esposa es una persona muy especial y ya estando acá también me han ayudado mis papás (doña Siddey y su padrastro, don Fernando), porque cuando me lesioné en Estados Unidos solo contaba con mi esposa.

Trabajo, trabajo, trabajo. Dos meses post operatorio y seguimos enfocados. 💪🏽⚡️ pic.twitter.com/K8jGwxXVKc — Ulises Segura (@USeguraCR) August 10, 2022

Me encerraba en el cuarto a llorar, no quería saber nada de nada y ellas se me acercaban, se ponían a llorar conmigo. Era complicado, pero era parte del luto que tenía que vivir y con mi hija menor, Paulina, la más terriblona, había que pedirle que no brincara en la cama. Se asustaban cuando veían las grapas de la herida, pero vacilamos bastante.

- ¿Qué le ha enseñado este proceso?

La cirugía que me hicieron en Estados Unidos me ayudó para llevar esta segunda cirugía, el proceso ha sido muy fácil y he aprendido sobre la resiliencia, de toda adversidad sacar lo positivo y sé que esto me hará una mejor persona y ver otros enfoques de vida.

Otro tema difícil para mí era que con la lesión no quería saber mucho del fútbol, pero siento que ha sido parte del proceso y luego ya me he involucrado más, luego de las terapias me cambio con ellos (jugadores), cuando entreno en el estadio, vacilo con ellos y me gustaría estar más pero por muchas razones no se puede, debo estar en el centro médico de Saprissa y siempre estoy para apoyar a los compañeros, alentarlos.