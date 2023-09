Últimas derrotas de Vladimir Quesada en Saprissa dividen opiniones entre aficionados

Pese a los buenos números, aún un sector de la afición no le gusta el estilo de Vladimir Quesada en Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Los aficionados del Deportivo Saprissa son bien conocidos por su exigencia en las gradas y con el pasar de las horas, un gran sector no se baja el colerón con el técnico Vladimir Quesada por perder ante el Real Estelí de Nicaragua.

Ese aspecto fue muy comentado en las redes sociales y por eso hablamos con dos seguidores de la S para conocer su opinión, si esta derrota derramó el vaso o le darían más chance al técnico morado.

Ambos coincidieron que se les acabó la paciencia con Quesada y al profe se le dificulta la lectura de juego para aplicar los cambios en los momentos exactos, principalmente en los juegos cruciales como en la Concacaf.

Para Pablo Aguilar hay un detalle que aún respalda a Vladi, pero que el juego ante Guanacasteca de este domingo será vital para medir si puede seguir en el puesto.

LEA MÁS: ¡Lo que faltaba! Real Estelí igualó marca que deja mal parado al fútbol de Costa Rica en Concacaf

“Para desgracia de nosotros los morados, a Vladimir lo respaldan los números que tiene. Sí, ha perdido partidos importantes, de hecho los más importantes desde el bicampeonato, tiene una cama de puntos importantes, pero siento que si el domingo pierde, se podría venir un cambio en el banquillo. Vladímir no sabe leer partidos y eso lo mata”, comentó Aguilar.

Mientras Jesús Fallas, de la peña Poder y Orgullo, la paciencia se le acabó y espera que el fin de semana se vean cambios, más que viene un rival que en el certamen le ha complicado el asunto a los grandes.

“No me cansaré de decirlo, Saprissa necesita un técnico que lea bien los partidos, porque el equipo tiene muy buenos jugadores, pero no sabe cómo acomodarlo. Por ejemplo, no entendí por qué Vladimir dejó en la banca a Ariel Rodríguez en el juego ante el Estelí, porque es el que hace los goles, para mí sí es momento de sacarlo, para evitar que nos pasen cosas peores”, detalló.