Un Chelsea cauteloso sacó la tarea en su debut en el Mundial de Clubes 2025

El Chelsea inglés no tuvo problema para derrotar a Los Angeles FC. AFP. (PAUL ELLIS/AFP)

A ritmo cauteloso, pero disciplinado, los jóvenes del Chelsea se impusieron este lunes por 2-0 ante un Los Angeles FC voluntarioso, pero falto de definición, en el debut de ambos en el Grupo D del Mundial de Clubes.

En el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, el portugués Pedro Neto abrió la jornada a los 33 minutos, tras recibir un pase filtrado que aniquiló a la defensa y dejó a Lloris sin nada que hacer.

Selló el triunfo su estrella y campeón mundial, Enzo Fernández, quien recibió el balón a los 79 en la puerta del arco y no desperdició.

El argentino Enzo Fernández anotó el segundo para el Chelsea. AFP. (PAUL ELLIS/AFP)

El campeón de todas las copas europeas asedió constantemente a su rival, pero probablemente controló el ritmo, considerando los 31 °C y baja humedad del verano estadounidense, que deshidratan.

The Black and Gold intentó reorganizarse y armar desde el medio campo, provocando faltas rivales. El francés Bouanga brilló en el ataque y complicó al golero Sánchez, pero no logró empujarla al arco.