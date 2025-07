Un costarricense es vicepresidente de la FIA y está en el top de la Fórmula 1

Daniel Coen es costarricense y vicepresidente de la FIA para Norteamérica (Damien Doumergue/Cortesía Daniel Coen Para LT)

Muchos costarricenses quedaron impactados y con la duda de cómo es vivir una carrera de Fórmula Uno desde las pistas o desde los palcos, la película protagonizada por el célebre Brad Pitt sin duda que puso al deporte en la mira de muchos.

Resulta que hay un tico que puede resolver esas preguntas sin problemas, pues hace cuatro años tiene el privilegio de ser uno de los vicepresidentes de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) ente rector de torneos como el de la F1.

Daniel Coen es un ingeniero civil que siempre ha tenido gran pasión por los deportes de motor y dio un paso más allá para entrar en la organización de este deporte al punto que en el 2021 fue nombrado como Vicepresidente de la FIA para norteamérica.

Su cargo es de tanto prestigio e influencia que forma parte del Consejo Mundial de Deportes de FIA que decide sobre regulaciones, reglas y demás detalles de todos los campeonatos que la organización regula, en categorías como F1, turismo, karting o rally.

¿Cómo es que un tico llegó a tener un puesto de esa naturaleza? La Teja habló con él.

Daniel Coen asiste con frecuencia a los principales eventos de la FIA a nivel mundial (DPPI/Cortesía Daniel Coen Para LT)

“Soy uno de los fundadores del Automovil Club de Costa Rica hace 40 años. El Automóvil Club de Costa Rica representa a la FIA en el país. Ahí me inicié en el deporte como copiloto en rallies y hace unos 15 años más o menos logré entrar a la Comisión de Vehículos de Turismo de la FIA, que los carros como los que vemos correr en La Guácima.

“Al entrar en esa comisión, me permitió que me capacitaran y me formaran para ser comisario deportivo, que son las máximas autoridades en los eventos de automovilismo. Después estuve como comisario deportivo internacional en muchas competencias de campeonatos del mundo, de turismos, del campeonato europeo de turismo, de la fórmula eléctrica”, comentó.

Tener esa experiencia le permitió conocer mucha gente en el mundo del automovilismo, hasta llegar a rozarse con las más altas esferas y que cuando se abriera la oportunidad, consideraran su nombre para ingresar al Consejo de FIA.

“Eso dio pie a que hace cuatro años, el actual presidente de la FIA se fijara en mí, como alguien que no solo había tenido esa carrera ahí dentro de la FIA, sino que localmente en América yo me he dedicado a capacitar oficiales de pista en toda América, entonces vio que tenía un muy buen arraigo, me conocían mucho en América.

“Entonces es cuando él decide pedirme que forme parte de su equipo presidencial y poder ser vicepresidente de FIA Deporte para Norteamérica, que es como se llama el puesto. Bajo mi sombrilla hay 20 países en toda América del Norte y ahí estoy, desde hace cuatro años en este cargo de vicepresidente de FIA”, comentó.

A don Daniel Coen hasta le ha tocado entregar premios en ceremonias premiaciones de la FIA. (FREDERIC LE FLOC H/Cortesía Daniel Coen Para LT)

El llegar a este punto es el trabajo de muchos años, algo que él visualizó cuando era más joven, que soñó y con base en una carrera sólida, logró ascender a esas alturas.

“Indudablemente, podría decir que siento mucho orgullo. Como costarricense, me siento muy, muy alagado de poder representar a mi país en esta posición. Sin lugar a dudas, Costa Rica, a través mío, es una referencia en el automovilismo represento todo el quehacer costarricense en el automovilismo, que lo tenemos es muy bueno, procurar que las ideas que salen de aquí, llevarlas a estados más importantes”

“Yo no solo soy vicepresidente, sino que entonces también soy miembro del Consejo Mundial de Deportes, en el que finalmente se aprueban todos los reglamentos de todas las competencias de campeonatos del mundo de FIA o los calendarios, etc, por ese lado, más allá de mi deber en esta región, tengo una labor muy importante a nivel mundial. En materia de estrategia de desarrollo del deporte, es la máxima autoridad”, comentó.

El Consejo Mundial lo integran 28 personas de las cuales la mitad, son elegidas para un periodo determinado de tiempo, pero en puestos como el suyo, es miembro permanente.

Hoy don Daniel está pensionado a sus 67 años, entonces puede dedicarse de lleno a las obligaciones y exigencias de este puesto, a pesar que vive en el país, los viajes a diversos lugares en el mundo son parte de su rutina.

Impulsar campañas de responsabilidad social y de ayuda en las carreteras es parte de las funciones de don Daniel Coen. (Cortesía Daniel Coen Para LT/Cortesía Daniel Coen Para LT)

“Yo hace unos años me planteé, cuando entré a la Comisión de Turismo, me puse como meta en esta área que tanto me apasiona llegar a estar en el Consejo Mundial de Deportes y por ahí fue mi camino, mis acciones, todos eran encaminadas a llegar al Consejo, al final me pasé un poquito porque no solo llegué ahí, sino que logré ser vicepresidente de FIA”

“Cuando me eligieron yo tenía la edad para jubilarme, entonces pensé que era la mejor decisión. Ahora de aquí hasta que me quieran seguir en ese puesto yo voy a estar dedicado al automovilismo y eso es lo único que hago. Es una cantidad enorme de trabajo, me consume todos los días de la semana,pero lo hago con mucho gusto”, añadió.

Don Daniel seguirá apoyando y desarrollando el automovilismo en Centroamérica y el Caribe que es la área que necesita más ayuda hasta con proyectos de impacto social para la seguridad en la carreteras mientras que demuestra que no hay edad para seguir cumpliendo sueños.